ۋلى سۇيىقتىق ىشكەن 16 جاسار قىز تىكۇشاقپەن پەتروپاۆلعا شۇعىل تۇردە جەتكىزىلدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا دارىگەرلەر 16 جاسار قىزدىڭ ءومىرى ءۇشىن كۇرەسىپ جاتىر.
ايىرتاۋ اۋدانى گۋساكوۆكا اۋىلىنىڭ تۇرعىنى ۋلى سۇيىقتىقتى ءىشىپ قويعان. امان الىپ قالۋ ءۇشىن توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ تىكۇشاعىمەن سانيتارلىق اۆياتسيا دارىگەرلەرى وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن بىرگە ءجاسوسپىرىمدى شۇعىل تۇردە پەتروپاۆلعا جەتكىزدى.
س ق و دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2009 -جىلى تۋعان بالا حيميالىق كۇيىك العان. ايىرتاۋ اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلىپ، بالانىڭ جاعدايىنا بايلانىستى سانيتارلىق اۆياتسيانى تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
- ساناۆياتسيا بورتى مەن پروفيلدى مامانداردان قۇرالعان بريگادا ارقىلى پاتسيەنت پەتروپاۆلداعى كوپبەيىندى بالالار وبلىستىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى. قازىرگى تاڭدا بالا رەانيماتسيا جانە قارقىندى تەراپيا بولىمىندە جاتىر. دارىگەرلەر بالانىڭ جاعدايىن وتە اۋىر دەپ باعالايدى. مەديتسينالىق كومەك تولىق كولەمدە كورسەتىلەدى، جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالار قابىلدانعان، - دەيدى باسقارمانىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى گۇلنار قاليەۆا.
س ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا 4-اقپان كۇنى بولعان. پوليتسياعا ايىرتاۋ اۋدانىنىڭ 16 جاستاعى تۇرعىنى بەلگىسىز سۇيىقتىقپەن ۋلانىپ، مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلگەنى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن. قازىر وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
- اتالعان فاكتى بويىنشا پوليتسيا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا بولعان وقيعانىڭ ءمان-جايىن جان-جاقتى ءارى وبەكتيۆتى انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇزەگە اسىرىلۋدا. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەدى باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ وكىلدەرى.
بۇعان دەيىىن تۇركىستان وبلىسىندا ىستان ۋلانعان ەر ادامنىڭ كوز جۇمعانىن، ايەلى اۋىر حالدە اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىن جازعان ەدىك.