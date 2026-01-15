ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:56, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۇلى ەسىمدەر ۇلىقتالاتىن جىل: بيىل مەرەيتويى وتەتىن ايتۋلى تۇلعالار

    استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستان تاريحى مەن مادەنيەتىندە وشپەس ءىز قالدىرعان ءبىرقاتار كورنەكتى تۇلعالاردىڭ مەرەيتويى اتالىپ وتەدى. ادەبيەت پەن ونەر، عىلىم مەن سپورت، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرىنىڭ مەرەيلى داتالارى ەل جادىسىن جاڭعىرتىپ، ۇلتتىڭ رۋحاني مۇراسىن تاعى ءبىر مارتە سارالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    Ұлы есімдер
    كوللاج: turkystan.kz

    وسى ورايدا، 2026 -جىل مەرەيتويلارى اتالىپ وتەتىن ءبىرقاتار كورنەكتى تۇلعالاردىڭ اي بويىنشا ءتىزىمىن توپتاستىرىپ، وقىرمان نازارىنا ۇسىنۋدى ءجون كوردىك:

    مۇقاعالي ماقاتايەۆ تۋعانىنا - 95 جىل

    ءاليحان بوكەيحانوۆتىڭ تۋعانىنا - 160 جىل

    مەرۋەرت وتەكەشەۆا 75 جاسقا تولادى

    قارشىعا احمەدياروۆتىڭ تۋعانىنا - 80 جىل

    جامبىل جابايەۆتىڭ تۋعانىنا - 180 جىل

    قاجىمۇقان مۇڭايتپاس ۇلىنىڭ تۋعانىنا - 155 جىل

    كۇلاش احمەتوۆانىڭ تۋعانىنا - 80 جىل

    ولجاس سۇلەيمەنوۆ 90 جاسقا تولادى

    كاۋكەن كەنجەتايەۆتىڭ تۋعانىنا - 110 جىل

    قايرات رىسقۇلبەكوۆتىڭ تۋعانىنا - 60 جىل

    احمەت جۇبانوۆتىڭ تۋعانىنا - 120 جىل

    قابدەش جۇمادىلوۆتىڭ تۋعانىنا - 90 جىل

    فاتيما بالعايەۆانىڭ تۋعانىنا - 100 جىل

    ەرمەك سەركەبايەۆتىڭ تۋعانىنا - 100 جىل

    ءالىمحان ەرمەكوۆتىڭ تۋعانىنا - 135 جىل

    باكىر تاجىبايەۆتىڭ تۋعانىنا - 100 جىل

    جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆتىڭ تۋعانىنا - 75 جىل

    كەڭەس دۇيسەكەيەۆتىڭ تۋعانىنا - 80 جىل

    توقتار اۋباكىروۆ 80 جاسقا تولادى

    وزبەكالى جانىبەكوۆتىڭ تۋعانىنا - 95 جىل

    جاقىپ اقبايەۆتىڭ تۋعانىنا - 150 جىل

    سايىن مۇراتبەكوۆتىڭ تۋعانىنا - 90 جىل

    ىبىراي التىنساريننىڭ تۋعانىنا - 185 جىل

    turkystan.kz

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار