ۇلى ەسىمدەر ۇلىقتالاتىن جىل: بيىل مەرەيتويى وتەتىن ايتۋلى تۇلعالار
استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستان تاريحى مەن مادەنيەتىندە وشپەس ءىز قالدىرعان ءبىرقاتار كورنەكتى تۇلعالاردىڭ مەرەيتويى اتالىپ وتەدى. ادەبيەت پەن ونەر، عىلىم مەن سپورت، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرىنىڭ مەرەيلى داتالارى ەل جادىسىن جاڭعىرتىپ، ۇلتتىڭ رۋحاني مۇراسىن تاعى ءبىر مارتە سارالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وسى ورايدا، 2026 -جىل مەرەيتويلارى اتالىپ وتەتىن ءبىرقاتار كورنەكتى تۇلعالاردىڭ اي بويىنشا ءتىزىمىن توپتاستىرىپ، وقىرمان نازارىنا ۇسىنۋدى ءجون كوردىك:
مۇقاعالي ماقاتايەۆ تۋعانىنا - 95 جىل
ءاليحان بوكەيحانوۆتىڭ تۋعانىنا - 160 جىل
مەرۋەرت وتەكەشەۆا 75 جاسقا تولادى
قارشىعا احمەدياروۆتىڭ تۋعانىنا - 80 جىل
جامبىل جابايەۆتىڭ تۋعانىنا - 180 جىل
قاجىمۇقان مۇڭايتپاس ۇلىنىڭ تۋعانىنا - 155 جىل
كۇلاش احمەتوۆانىڭ تۋعانىنا - 80 جىل
ولجاس سۇلەيمەنوۆ 90 جاسقا تولادى
كاۋكەن كەنجەتايەۆتىڭ تۋعانىنا - 110 جىل
قايرات رىسقۇلبەكوۆتىڭ تۋعانىنا - 60 جىل
احمەت جۇبانوۆتىڭ تۋعانىنا - 120 جىل
قابدەش جۇمادىلوۆتىڭ تۋعانىنا - 90 جىل
فاتيما بالعايەۆانىڭ تۋعانىنا - 100 جىل
ەرمەك سەركەبايەۆتىڭ تۋعانىنا - 100 جىل
ءالىمحان ەرمەكوۆتىڭ تۋعانىنا - 135 جىل
باكىر تاجىبايەۆتىڭ تۋعانىنا - 100 جىل
جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆتىڭ تۋعانىنا - 75 جىل
كەڭەس دۇيسەكەيەۆتىڭ تۋعانىنا - 80 جىل
توقتار اۋباكىروۆ 80 جاسقا تولادى
وزبەكالى جانىبەكوۆتىڭ تۋعانىنا - 95 جىل
جاقىپ اقبايەۆتىڭ تۋعانىنا - 150 جىل
سايىن مۇراتبەكوۆتىڭ تۋعانىنا - 90 جىل
ىبىراي التىنساريننىڭ تۋعانىنا - 185 جىل
