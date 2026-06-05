KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدىڭ سولتۇستىگىندە جاۋىن جاۋسا، وڭتۇستىگىندە 40 گرادۋس ىستىق بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 6-8-ماۋسىم ارالىعىنا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    парк, лето, весна, погода, саябақ, жаз, ауа райы, люди, адамдар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    باتىس سيكلونى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە ءوز اسەرىن ساقتايدى. سوعان بايلانىستى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، جەل كۇشەيىپ، ەكپىندى جانە داۋىلدى سيپات الۋى، سونداي-اق بۇرشاق ءتۇسۋى كۇتىلەدى.

    نوسەر جاۋىن:

    6-8-ماۋسىم كۇندەرى - ەلدىڭ باتىسىندا؛

    6-ماۋسىمدا - قيىر سولتۇستىكتە جانە وڭتۇستىك-شىعىستا؛

    8-ماۋسىمدا - سولتۇستىك-باتىستا بولجانادى.

    كەزەڭنىڭ باسىندا ەلدىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىندا جاۋىن-شاشىنسىز ىستىق اۋا رايى ساقتالادى.

    كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى:

    باتىستا 20+30+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى؛

    سولتۇستىكتە 28+35+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى؛

    ورتالىقتا 30+38+ گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلەدى؛

    وڭتۇستىكتە 35+40+ گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى؛

    وڭتۇستىك-شىعىستا 30+39+ گرادۋس قاتتى ىستىق ساقتالادى؛

    شىعىستا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ نەگىزگى فونى 30+37+ گرادۋس ارالىعىنداعى قاتتى ىستىق بولادى.

    ايتا كەتەلىك قازاقستاننىڭ 16 وبلىسى مەن ءۇش مەگاپوليسىندە كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعان ەدى.

    قوعام اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور