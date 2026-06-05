ەلدىڭ سولتۇستىگىندە جاۋىن جاۋسا، وڭتۇستىگىندە 40 گرادۋس ىستىق بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 6-8-ماۋسىم ارالىعىنا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
باتىس سيكلونى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە ءوز اسەرىن ساقتايدى. سوعان بايلانىستى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، جەل كۇشەيىپ، ەكپىندى جانە داۋىلدى سيپات الۋى، سونداي-اق بۇرشاق ءتۇسۋى كۇتىلەدى.
نوسەر جاۋىن:
6-8-ماۋسىم كۇندەرى - ەلدىڭ باتىسىندا؛
6-ماۋسىمدا - قيىر سولتۇستىكتە جانە وڭتۇستىك-شىعىستا؛
8-ماۋسىمدا - سولتۇستىك-باتىستا بولجانادى.
كەزەڭنىڭ باسىندا ەلدىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىندا جاۋىن-شاشىنسىز ىستىق اۋا رايى ساقتالادى.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى:
باتىستا 20+30+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى؛
سولتۇستىكتە 28+35+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى؛
ورتالىقتا 30+38+ گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلەدى؛
وڭتۇستىكتە 35+40+ گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى؛
وڭتۇستىك-شىعىستا 30+39+ گرادۋس قاتتى ىستىق ساقتالادى؛
شىعىستا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ نەگىزگى فونى 30+37+ گرادۋس ارالىعىنداعى قاتتى ىستىق بولادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاننىڭ 16 وبلىسى مەن ءۇش مەگاپوليسىندە كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعان ەدى.