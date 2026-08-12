KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدىڭ سولتۇستىگىندە جانە باتىستىڭ كەي جەرلەرىندە اپتاپ ىستىق باسىلادى

    استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىكتە وتكىنشى جاڭبىر مەن ەكپىندى جەل سوعادى.

    Проспект Тауелсиздик
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    استانادا كۇن الا بۇلتتى، جاۋىن-شاشىنسىز. جەل 9-14 م/س، ەكپىنى 15-18 م/س دەيىن. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 11+...13+ گرادۋس، كۇندىز 26+...28+ گرادۋس.

    الماتىدا كۇن الا بۇلتتى، جاۋىن-شاشىنسىز. جەل 3-8 م/س. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 23+...25+ گرادۋس، كۇندىز 34+...36+ گرادۋس.

    شىمكەنتتە كۇن الا بۇلتتى، جاۋىن-شاشىنسىز. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، جىلدامدىعى 8-13 م/س. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 22+...24+ گرادۋس، كۇندىز 38+...40+ گرادۋس.

    اۋارايى ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور