ەلدىڭ سولتۇستىگىندە اپتاپ ىستىقتىڭ بەتى قايتادى
استانا. قازاقپارات - 15-16-شىلدەدە جەكەلەگەن اۋدانداردا نوسەر جاڭبىر جاۋادى.
قاتتى ىستىقتان كەيىن قازاقستاننىڭ سولتۇستىك ايماقتارىنا-سولتۇستىك-باتىس سيكلون جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەرمەن جاڭبىر، نايزاعاي، 15-16-شىلدەدە جەكەلەگەن اۋدانداردا قاتتى جاڭبىر جاۋادى، بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن، جەل كۇشەيىپ، سونداي-اق اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىزگى ۋاقىتتا جايلى 25-30 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى بولجانادى.
الايدا وڭتۇستىك تۇرعىندارىن ىستىق اۋا رايى كۇتەدى.
قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەرىنە قۇرعاق اۋا ماسسالارى وزبەكستان اۋداندارىنان كەلەدى، سالدارىنان كۇن ىستىق بولادى.
كۇندىزگى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگىندە 40-45 گرادۋس، شىعىستا 33-38 گرادۋس ىستىق بولادى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن استانا مەن الماتىدا جانە تاعى ەكى قالادا اۋا ساپاسى ناشارلايدى.