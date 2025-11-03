ۇلى مىسىر مۋزەيى: تۋتانحاموننىڭ بارلىق قازىناسى كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - ەجەلگى دۇنيەنىڭ بۇگىنگە دەيىن امان-ەسەن جالعىز ساقتالعان جەتى كەرەمەتىنىڭ ءبىرى حەوپس پيراميداسىنىڭ ماڭىنان بوي كوتەرگەن ۇلى مىسىر مۋزەيى كەلۋشىلەرگە ءوز ەسىگىن اشتى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
500 مىڭ شارشى مەتر اۋماققا ورنالاسقان مۋزەيدىڭ كولەمى لۋۆردان ەكى ەسە ۇلكەن. مۇندا 70 تەن 100 مىڭعا دەيىن ەكسپونات قويىلعان، ونىڭ ىشىندە بۇرىن ەشقاشان كورسەتىلمەگەن جاس پەرعاۋىن تۋتانحاموننىڭ قابىرىنەن الىنعان قازىنالار دا بار.
2002-جىلى جاريالانىپ، 2012-جىلى اشىلادى دەپ جوسپارلانعان مۋزەي قۇرىلىسى شىعىنداردىڭ ءوسۋى، ساياسي تولقۋلار، كوۆيد پاندەمياسى جانە ايماقتىق قاقتىعىستارعا بايلانىستى كوپ كەدەرگىگە تاپ بولدى.
اۋقىمدى جوبانىڭ قۇنى شامامەن 1,2 ميلليارد دوللاردى قۇرادى، بۇل سومانىڭ باسىم بولىگى جاپونيانىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق اگەنتتىگى (JICA) نەسيەلەرى ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلدى.
مۋزەيدى ەگيپەت پرەمەر-ءمينيسترى مۋستافا مادبۋلي «الەمگە بەرىلگەن سىي» دەپ اتادى. ول مىسىر مادەنيەتىنىڭ ماڭىزىن، ىقپالىن ايقىنداۋدى جانە قيىندىققا تاپ بولعان ەكونوميكانى قولداۋدى كوزدەيدى.
«ەجەلگى مىسىر بارلىعىن تاڭعالدىرادى»، - دەيدى كاير ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى ساليما يكرام.
مۋزەيدىڭ اشىلعان كۇنى مەملەكەتتىك مەرەكە بولىپ جاريالاندى، وعان ونداعان الەم كوشباسشىسى شاقىرىلدى.
تۋتانحامون ادامداردىڭ جۇرەگىن 1922-جىلى بريتاندىق مىسىرتانۋشى گوۆارد كارتەر ونىڭ قابىرىن پاتشالار القابىندا العاش اشقالى بەرى باۋراپ كەلەدى.
ەندى، الەمنىڭ ءتۇرلى قالالارىندا ونداعان جىلدار بويى كورمەگە قويىلعاننان كەيىن، ونىڭ التىن ماسكاسى، تاعى جانە ونىمەن بىرگە جەرلەنگەن 5 مىڭنان استام قازىنا (ولاردىڭ كوپشىلىگى ەشقاشان كوپشىلىككە كورسەتىلمەگەن) العاش رەت تولىق كولەمىندە ۇسىنىلادى.
«تۋتانحامون قابىرىنەن تابىلعان بارلىق جادىگەردى ءبىر جەردە جيناۋ - بۇل شىنىمەن كەرەمەت اسەرلى بولدى»، - دەيدى پروفەسسور يكرام.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن مىسىردا 20 جىل بويى سالىنعان 1 ميلليارد دوللارلىق مۋزەي اشىلعالى جاتقانىن جازعانبىز.