ەلدىڭ كەي وڭىرىندە نوسەر، ەندى بىرىندە 40 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 4-6-شىلدەگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىندا بەلسەندى سيكلون مەن اتموسفەرالىق فرونتتىڭ وتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى.
جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. بۇكىل كەزەڭ بويى رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە، 4-شىلدەدە سولتۇستىك- باتىستا، 4- 5-شىلدەدە وڭتۇستىك- شىعىس پەن ورتالىقتا، 5-6-شىلدەدە شىعىستا قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، بۇرشاق جاۋادى. قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل بولجانادى، ال رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.
رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى. 5-6-شىلدەدە كۇندىز باتىس پەن ورتالىق وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 35+…39+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، قاتتى ىستىق بولادى، وڭتۇستىك- باتىستا 40+ گرادۋسقا دەيىن، ال سولتۇستىك- باتىستا 35+ گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. شىعىس وڭىرلەردە بۇكىل كەزەڭ بويى 35+…37+ گرادۋسقا دەيىنگى قاتتى ىستىق ساقتالادى.