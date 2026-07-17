ەلدىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە اپتاپ ىستىق ساقتالادى
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك-باتىس تسيكلونى جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتتىڭ وتۋىنە بايلانىستى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى.
جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. قوستاناي وبلىسىنىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا، 19-20-شىلدەدە سولتۇستىك قازاقستان جانە اقمولا وبلىستارىندا، 20-شىلدە كۇندىز باتىس قازاقستان مەن اقتوبە وبلىستارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانادى. كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىلدى جەل سوعادى، جەل كۇشەيەدى، ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى.
تەك ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك-شىعىسىندا جانە 18-شىلدەدە ورتالىق وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىنسىز، كۇن اشىق بولادى.
جاڭبىردىڭ، اسىرەسە ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىسى مەن سولتۇستىگىندە كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاۋۋىنا بايلانىستى كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 21+29+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
سونىمەن قاتار، ەلدىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىنىڭ باسىم بولىگىندە ورتا ازيا اۋداندارىنان كەلەتىن ىستىق اۋا ماسسالارىنىڭ ىقپالى ساقتالادى. وسىعان بايلانىستى مۇندا كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 35+39+ گرادۋسقا دەيىن جەتىپ، قاتتى ىستىق بولادى. ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەردىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە وتە قاتتى ىستىق ساقتالىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 42+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا 44+ گرادۋسقا دەيىن، ال وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا 45+48+ گرادۋسقا دەيىن اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن استانا مەن الماتىدا اۋا ساپاسى ناشارلايدى.