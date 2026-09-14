ەلدەگى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانار-جاعارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ ستانتسياسىنا قاراي وزگەرىپ وتىرادى.
14-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسى مىناداي:
ا ي-92
استانا: 247 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 245-249 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 230-235 تەڭگە/ليتر.
ا ي-95
استانا: 315-327 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 320-325 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 304-306 تەڭگە/ليتر.
ا ي-98
استانا: 355-380 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 360-378 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 345-350 تەڭگە/ليتر.
ديزەل وتىنى
استانا: 337-345 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 343-351 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 335-349 تەڭگە/ليتر.
اۆتوگاز
استانا: 112 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 112 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر.