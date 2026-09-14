KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدەگى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانار-جاعارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ ستانتسياسىنا قاراي وزگەرىپ وتىرادى.

    Британские водители стали чаще красть топливо из-за подорожания бензина
    Фото: Рixabay

    14-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسى مىناداي:

    ا ي-92

    استانا: 247 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 245-249 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 230-235 تەڭگە/ليتر.

    ا ي-95

    استانا: 315-327 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 320-325 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 304-306 تەڭگە/ليتر.

    ا ي-98

    استانا: 355-380 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 360-378 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 345-350 تەڭگە/ليتر.

    ديزەل وتىنى

    استانا: 337-345 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 343-351 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 335-349 تەڭگە/ليتر.

    اۆتوگاز

    استانا: 112 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 112 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور