ۇلى بريتانيادا اپتاپ ىستىق سالدارىنان ازىق- تۇلىك تاپشىلىعى تۋىنداۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM – ۇلى بريتانيادا قالىپتان تىس ىستىق اۋا رايىنىڭ سالدارىنان ازىق-تۇلىك تاپشىلىعى قاۋپى كۇشەيىپ كەلەدى.
بۇل تۋرالى The Mirror باسىلىمى ۇلتتىق فەرمەرلەر وداعىنا (NFU) سىلتەمە جاساپ، بەلتا جازدى.
ەلدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە ءبىر ايدان استام ۋاقىت بويى جاڭبىر جاۋماعان. سونىڭ سالدارىنان اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنىڭ، اسىرەسە بيدايدىڭ ءوسۋى باياۋلاعان. جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، بيداي القاپتارىنداعى وسىمدىكتىڭ بيىكتىگى وسى كەزەڭگە ءتان قالىپتى دەڭگەيدىڭ نەبارى جارتىسىنا عانا جەتكەن.
انگليادا شىلدە ايىندا نەبارى 5,6 ميلليمەتر جاۋىن-شاشىن تۇسكەن. بۇل 1911 -جىلى تىركەلگەن 13,4 ميلليمەترلىك ەڭ تومەنگى رەكوردتىق كورسەتكىشتەن دە ەكى ەسەدەن از.
قازىر فەرمەرلەر ەگىننىڭ كەم دەگەندە ءبىر بولىگىن ساقتاپ قالۋعا كۇش سالىپ جاتىر. ۇلتتىق فەرمەرلەر وداعىنىڭ پرەزيدەنتى توم برەدشوۋ بيلىكتى شۇعىل شارالار قابىلداۋعا شاقىرىپ، فەرمەرلەرگە سۋ قويمالارىن سالۋعا مۇمكىندىك بەرۋ ءۇشىن سالىقتىق جەڭىلدىكتەر قاراستىرۋدى ۇسىندى.
- ءبىز ازىق-تۇلىكپەن قامتاماسىز ەتۋدى تىم ۇزاق ۋاقىت بويى قالىپتى جاعداي رەتىندە قابىلداپ كەلدىك. ەندى ەلدە ازىق-تۇلىك تاپشىلىعىنىڭ تۋىنداۋىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق كۇشەيىپ وتىر،- دەدى توم برەدشوۋ.
اپتاپ ىستىق ءسۇت وندىرىسىمەن اينالىساتىن شارۋاشىلىقتارعا دا كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر. دورسەت ءوڭىرىنىڭ فەرمەرى سوفي گرەگوريدىڭ ايتۋىنشا، ماۋسىم ايىندا تىركەلگەن رەكوردتىق جوعارى تەمپەراتۋرا كەزىندە سيىرلاردى ىستىقتان قورعاۋ ۇلكەن قيىندىق تۋدىرعان. ىستىق اۋا رايىندا مالدىڭ ازىق تۇتىنۋى ازايىپ، سونىڭ سالدارىنان ءسۇت ونىمدىلىگى دە تومەندەيدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كليماتتىڭ وزگەرۋى اۋىل شارۋاشىلىعىمەن اينالىسۋدى جىلدان-جىلعا كۇردەلەندىرىپ بارادى.
بۇعان دەيىن گەرمانيا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى سۋدى ۇنەمدەي باستاعانىن جازدىق.