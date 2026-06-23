ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەر وتستاۆكاعا كەتەتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەر جەرگىلىكتى سايلاۋدا لەيبوريستەر پارتياسى ءۇشىن كوڭىلسىز ناتيجەلەردەن كەيىن كۇشەيگەن پارتياىشىلىك قىسىمعا بايلانىستى پارتيا جەتەكشىسى قىزمەتىنەن كەتەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ول جاڭا باسشى سايلانعانعا دەيىن ۇكىمەت باسشىسى مىندەتىن اتقارا بەرەتىنىن، ال ءىزباساردى تاڭداۋ ءراسىمى شىلدە ايىندا باستالاتىنىن ايتتى.
داۋنينگ-ستريتتەگى №10-رەزيدەنتسيا الدىندا سويلەگەن سوزىندە ستارمەر ەموتسياسىن ارەڭ تەجەدى. ول پارتيانىڭ شەشىمىن قارسىلىقسىز قابىلدايتىنىن ايتىپ، مۇنداي قادامعا بارۋ سەبەپتەرىن ءتۇسىندىردى.
- مەن قابىلداعان ءاربىر شەشىم ءوزىم سۇيەتىن ەلدىڭ مۇددەسىن ءبىرىنشى ورىنعا قويۋعا باعىتتالدى. سوندىقتان مەن لەيبوريستەر پارتياسىنىڭ جەتەكشىسى قىزمەتىنەن كەتەمىن، - دەدى ول.
ءسوزىنىڭ سوڭىندا ستارمەر وتباسىنا كوبىرەك ۋاقىت بولگىسى كەلەتىنىن ايتتى.
- ەلدەگى ەڭ ماڭىزدى قىزمەتتەن كەتكەننەن كەيىن مەن ءوزىم ءۇشىن ەڭ ماڭىزدى رولگە كوبىرەك ۋاقىت بولە الامىن. ول - تاماشا جۇبايىم ۆيكي ءۇشىن جاقسى كۇيەۋ جانە كەرەمەت بالالارىم ءۇشىن جاقسى اكە بولۋ. ولار - مەنىڭ ماقتانىشىم ءارى قۋانىشىم، - دەدى ستارمەر.
ساياسي بەتبۇرىس ۇلكەن مانچەستەردىڭ بۇرىنعى ءمەرى ەندي بەرنحەم مەيكەرفيلد وكرۋگىندەگى ماڭىزدى قوسىمشا سايلاۋدا جەڭىسكە جەتكەننەن كەيىن ءسوزسىز بولا ءتۇستى. ول قاۋىمدار پالاتاسىنان ورىن الىپ، ستارمەردىڭ ورنىنا كەلۋى ىقتيمال باستى ۇمىتكەر رەتىندەگى پوزيتسياسىن نىعايتتى.
وتستاۆكا تۋرالى حابار ساياسي سپەكتردىڭ ەكى جاعىنان دا جەدەل رەاكتسيا تۋدىردى. Reform UK پارتياسىنىڭ جەتەكشىسى نايدجەل فارادج كەزەكتەن تىس جالپىۇلتتىق سايلاۋ وتكىزۋدى تالاپ ەتىپ، قوعامنىڭ جابىق كەلىسسوزدەر ارقىلى العا شىعارىلعان كەزەكتى «كاسىبي ساياساتكەردى» قابىلدامايتىنىن مالىمدەدى.
ءوز كەزەگىندە ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن ستارمەردىڭ مەملەكەتتىك قايراتكەر رەتىندەگى ۇستانىمىن جوعارى باعالاپ، ونىڭ بيلىكتە بولعان ەكى جىل ىشىندە ەۋروپا مەن ۋكراينانىڭ قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
الداعى بيلىك اۋىسۋى ۇلى بريتانيانىڭ ون جىل ىشىندە جەتىنشى پرەمەر-ءمينيسترىن قابىلداۋعا دايىندالىپ جاتقانىن بىلدىرەدى. بۇل ۆەستمينستەردەگى بۇرىن-سوڭدى بولماعان ساياسي تۇراقسىزدىقتىڭ كورسەتكىشى سانالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، وسىدان ونشاقتى كۇن بۇرىن عانا كيم ستارمەر مەن ساناە تاكايتيدىڭ ۇلى بريتانيا مەن جاپونيا اراسىنداعى 24 ميلليارد دوللار بولاتىن ينۆەستيتسيالار تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعانىن جازدىق.