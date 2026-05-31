ۇلى بريتانيا، ا ق ش جانە اۋستراليا سۋاستى دروندارىن ازىرلەۋ جوباسىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM – ۇلى بريتانيا، ا ق ش جانە اۋستراليا تەڭىز قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ ءۇشىن جاڭا بۋىنداعى سۋاستى دروندارىن ازىرلەۋ جانە ورنالاستىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن جوبانى باستادى. جاڭا تەحنولوگيا 2027-جىلعا قاراي پايدالانۋعا بەرىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Euronews.
بۇل تۋرالى ءۇش ەلدىڭ قورعانىس مينيسترلەرى سينگاپۋردا وتكەن قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كونفەرەنسيا بارىسىندا مالىمدەدى.
جوبا ۇلى بريتانيا، ا ق ش جانە اۋستراليا اراسىنداعى AUKUS اسكەري سەرىكتەستىگى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلادى.
اتالعان وداق 2021-جىلى قۇرىلعان.
ونىڭ ماقساتى - قورعانىس تەحنولوگيالارىن تەرەڭ ىقپالداستىرۋ، عىلىمي ازىرلەمەلەردى دامىتۋ جانە اقپارات الماسۋدى كەڭەيتۋ.
ۇلى بريتانيانىڭ قورعانىس ءمينيسترى دجون حيلي جاڭا باستامانىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىنا توقتالدى.
- زاماناۋي قورعانىس ءدال وسىلاي كورىنەدى. ءبىز ۇلى بريتانيانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن وزىق سۋاستى مۇمكىندىكتەرىن ىسكە قوسىپ وتىرمىز. سونىمەن قاتار ەكونوميكالىق وسىمگە ۇلەس قوسىپ جاتقان بريتانيالىق كومپانيالاردى قولدايمىز جانە ەڭ جاقىن وداقتاستارىمىزبەن يىق تىرەسە جۇمىس ىستەيمىز، - دەدى ول.
جاڭا تەحنولوگيا ماڭىزدى سۋاستى كابەلدەرى مەن قۇبىر جەلىلەرىن قورعاۋعا ارنالعان.
ۇلى بريتانيا مەن ەۋروپانى گاز، ەلەكتر ەنەرگياسى جانە ينتەرنەت جەتكىزەتىن مىڭداعان شاقىرىمدىق سۋاستى ينفراقۇرىلىمى بايلانىستىرادى.
مۇنداي جەلىلەردىڭ زاقىمدانۋى بايلانىس جۇيەلەرى مەن ەنەرگيا جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ جۇمىسىنا ەلەۋلى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
2025-جىلى ۇلى بريتانيا Atlantic Bastion باعدارلاماسىن جاريالاعان بولاتىن.
بۇل جوبا اياسىندا اۆتونومدى كەمەلەر مەن جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرى اسكەري كەمەلەر جانە اۆياتسيامەن بىرلەسىپ سۋاستى كابەلدەرى مەن قۇبىرلارىن قورعاۋعا قاتىسادى.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، سۋاستى دروندارى تەڭىز تۇبىندەگى ستراتەگيالىق نىسانداردى باقىلاۋ جانە قورعاۋ مۇمكىندىگىن ەداۋىر كۇشەيتەدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قازاقستاندا درون ءوندىرىسى زەرتتەلىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.