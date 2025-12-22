ۇلى بريتانيادان ءبىر جاسار قازاقستان ازاماتى ەلگە قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى ۇلى بريتانيادا دۇنيەگە كەلگەن ءبىر جاسار قىزدىڭ ەلگە امان-ەسەن ورالعانىن ايتتى.
جاعداي جەدەل ارەكەت ەتۋدى تالاپ ەتتى، سەبەبى ۇلى بريتانيانىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندارى بالانى بريتاندىق وتباسىندا قالدىرۋ ماسەلەسىن قاراستىرعان.
الايدا قازاقستاندىق تاراپتىڭ ۇيلەستىرىلگەن جانە جەدەل ءىس-قيمىلىنىڭ ارقاسىندا بالانىڭ ازاماتتىعىن جانە تۋىستىق بايلانىستارىن ساقتاۋ قۇقىعى قورعالدى.
ناتيجەسىندە قىز بالا تۋعان اجەسىمەن جانە بيولوگيالىق اكەسىمەن قايتا قاۋىشتى.
مامانداردىڭ تۋىستارىمەن جۇرگىزىلگەن پروفيلاكتيكالىق جانە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىندا قىزدىڭ اجەسى مەن اكەسى بالانى ءوز قامقورلىعىنا الىپ، وتباسىندا تاربيەلەۋگە نيەتتى ەكەندەرىن ءبىلدىردى.
- كىشكەنتاي وتانداسىمىزدى ەلگە قايتارۋ ءۇشىن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسە وتىرىپ اۋقىمدى جۇمىس ىستەلدى. ءبىز ءسابيدىڭ جاقىن تۋىستارىن انىقتاپ، ونى قازاقستانعا قايتارۋ تۋرالى شەشىمگە قول جەتكىزدىك. قازىرگى ۋاقىتتا ءبۇلدىرشىن ءوز ۇيىندە، تۋعاندارىنىڭ جانىندا، - دەپ اتاپ ءوتتى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ناسىمجان وسپانوۆا.
سونداي-اق، ەلگە قايتارۋ شارالارى اياسىندا بالاعا قازاقستاندىق ۇلگىدەگى تۋۋ تۋرالى كۋالىك راسىمدەلدى.
ايتا كەتەلىك دەپۋتات شەتەلدىكتەر ءۇشىن «سۋرروگات انا» بولۋعا تىيىم سالۋدى ۇسىنعان ەدى.