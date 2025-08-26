12:41, 26 - تامىز 2025 | GMT +5
ۇلى بريتانياداعى كارناۆالدا 100 دەن استام ادام قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - بريتانيا پوليتسياسى نوتتينگ حيلل كارناۆالىندا 140 ادامدى قاماۋعا الدى، دەپ حابارلايدى Daily Mail.
ەلدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ولار ەسىرتكى ساقتاعانى جانە تاسىمالداعانى، قارۋ الىپ جۇرگەنى، پوليتسياعا شابۋىل جاساعانى، ۇرلىق جاساعانى جانە باسقا دا قىلمىستارى ءۇشىن قاماۋعا الىنعان. ولاردىڭ 105 ى كارناۆال كەزىندە قاماۋعا الىنسا، قالعاندارى شاراعا كەلگەن كەزدە قاماۋعا الىنعان.
نوتتينگ حيلل كارناۆالى - جىل سايىن تامىز ايىنىڭ سوڭىندا لوندوندا وتەتىن كاريب تەڭىزى مادەنيەتىنە ارنالعان ءىرى كوشە فەستيۆالى. ول 1960 -جىلدارى باستالدى جانە ناسىلدەر اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاردى نىعايتۋعا باعىتتالعان.