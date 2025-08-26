ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:41, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    ۇلى بريتانياداعى كارناۆالدا 100 دەن استام ادام قاماۋعا الىندى

    استانا. KAZINFORM - بريتانيا پوليتسياسى نوتتينگ حيلل كارناۆالىندا 140 ادامدى قاماۋعا الدى، دەپ حابارلايدى Daily Mail.

    карнавал
    فوتو: dailymail

    ەلدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ولار ەسىرتكى ساقتاعانى جانە تاسىمالداعانى، قارۋ الىپ جۇرگەنى، پوليتسياعا شابۋىل جاساعانى، ۇرلىق جاساعانى جانە باسقا دا قىلمىستارى ءۇشىن قاماۋعا الىنعان. ولاردىڭ 105 ى كارناۆال كەزىندە قاماۋعا الىنسا، قالعاندارى شاراعا كەلگەن كەزدە قاماۋعا الىنعان.

    ۆيدەو:

     
    نوتتينگ حيلل كارناۆالى - جىل سايىن تامىز ايىنىڭ سوڭىندا لوندوندا وتەتىن كاريب تەڭىزى مادەنيەتىنە ارنالعان ءىرى كوشە فەستيۆالى. ول 1960 -جىلدارى باستالدى جانە ناسىلدەر اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاردى نىعايتۋعا باعىتتالعان. 

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار