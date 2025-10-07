ۇلى بريتانيادا تەلەفون ۇرلىعىنا قارسى ەڭ كولەمدى وپەراتسيا جۇرگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيا پوليتسياسى ۇرلانعان ۇيالى تەلەفونداردى زاڭسىز الىپ ءوتۋ سحەماسىن اشكەرەلەپ، ۇيىمداسقان قىلمىسقا سوققى بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءبىر جىلعا سوزىلعان تەرگەۋدەن كەيىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تەرگەۋ مالىمەتىنشە، سوڭعى 12 ايدا ۇلى بريتانيادان قىتايعا ۇرلانعان 40 مىڭعا دەيىن تەلەفوندى شىعارعان ءىرى قىلمىستىق ۇيىمنىڭ كوزىن جويدى. بۇل سول جىلى لوندوندا جاسالعان وسىنداي قىلمىستاردىڭ شامامەن %40 ى.
وپەراتسيا كوشەدەگى قالتا ۇرىلارىنان باستاپ، جىل سايىن ۇرلانعان ونداعان مىڭ قۇرىلعىنى شەتەلگە زاڭسىز تاسىمالدايتىن حالىقارالىق قىلمىستىق توپتارعا دەيىن بارلىق دەڭگەيدەگى تىزبەكتى جويۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- ءبىز ءۇشىن بۇل ماسەلە قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن كورسەتتىك، ءبىراق بىزگە يندۋستريا تاراپىنان قولداۋ قاجەت. ءبىز Apple مەن Samsung كومپانيالارىن بىزبەن بەلسەندى جۇمىس ىستەۋگە جانە ءوز تۇتىنۋشىلارىن اسىرەسە تەلەفون قاۋىپسىزدىگى مەن قايتا پايدالانۋ ماسەلەلەرىندە قورعاۋعا شاقىرامىز، - دەپ مالىمدەدى موبيلدى قۇرىلعىلاردى ۇرلاۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى ەندريۋ فەزەرستوۋن.
تەرگەۋ امالدارى وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىندا حيتروۋ اۋەجايىنىڭ جانىنداعى قويمادا گونكونگقا جىبەرىلۋى ءتيىس شامامەن 1000عا جۋىق iPhone-نىڭ جونەلتىلىمى انىقتالعان كەزدە باستالدى. قۇرىلعىلاردىڭ بارلىعى دەرلىك ۇرلانعان بولىپ شىقتى جانە كولەمدى وپەراتسيانىڭ باستالۋىنا تۇرتكى بولدى.
ىسكە ادەتتەگىسىنشە قارۋلى توناۋ جانە ەسىرتكى كونترابانداسى ىستەرى بويىنشا تاعايىندالعان ماماندار تارتىلدى. پوليتسيا كەيىنىرەك تاۋاردىڭ جاڭا پارتياسىن ۇستادى، ولاردىڭ قاپتامالارىن زەردەلەپ، كۇدىكتىلەردىڭ كىم ەكەنىن ناقتىلادى.
قىركۇيەك ايىندا قىلمىستىق سحەمانىڭ بىرنەشە قاتىسۋشىسى ۇستالدى. ءتيىستى مەكەنجايلاردى ءتىنتۋ كەزىندە 2000 عا جۋىق تەلەفون تاركىلەندى. تەرگەۋ بارىسىندا توناۋ مەن ۇرلىققا قاتىسى بار كوشە قىلمىسكەرلەرى دە انىقتالدى.
- بۇل توپ شەتەل نارىعىندا جوعارى تابىس الۋ ماقساتىمەن Apple قۇرىلعىلارىن ارنايى نىساناعا العان. ءبىز كوشە ۇرىلارىنىڭ ءبىر قۇرىلعى ءۇشىن 300 فۋنت ستەرلينگكە دەيىن اقشا تاپقانىن انىقتادىق، ال قىتايدا بۇل قۇرىلعىلار 5 مىڭ دوللارعا دەيىن ساتىلدى، - دەپ باياندادى دەتەكتيۆ-ينسپەكتور مارك گەۆين.
ۇلى بريتانيادا ۇيالى تەلەفون ۇرلىعىنىڭ ءوسىمى بايقالدى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى تەك لوندوندا 80 مىڭعا جۋىق قۇرىلعى ۇرلانعان.
