ۇلى بريتانيادا سوڭعى ەكى عاسىرداعى ەڭ اۋقىمدى پوليتسيا رەفورماسى تانىستىرىلدى
استانا. قازاقپارات – 26-قاڭتاردا ۇلى بريتانيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى شابانا ماحمۋد پوليتسيانى رەفورمالاۋعا ارنالعان «اق كىتاپتى» تانىستىردى. قۇجاتتا پوليتسيا قىزمەتى كاسىبي جۇيە رەتىندە قالىپتاسقاننان بەرگى شامامەن 200 جىل ىشىندەگى ەڭ ءىرى وزگەرىستەر جوسپارى ۇسىنىلعان. بۇل تۋرالى ۇلى بريتانيا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
«جەرگىلىكتىدەن ۇلتتىق دەڭگەيگە: پوليتسيا قىزمەتىنىڭ جاڭا مودەلى» دەپ اتالعان قۇجات انگليا مەن ۋەلستەگى قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋدى كوزدەيدى.
رەفورمانىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - تەحنولوگيالىق جاڭارتۋ. ۇكىمەت 140 ميلليون فۋنتتان استام قارجىنى بەت-الپەتتى تانۋ جۇيەلەرى مەن بەينەماتەريالداردى تالداۋعا ارنالعان جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە باعىتتايدى. وسى جۇمىستاردى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن Police.AI ۇلتتىق ورتالىعى قۇرىلادى. اۆتوماتتاندىرۋ جىل سايىن 6 ميلليون جۇمىس ساعاتىن ۇنەمدەپ، شامامەن 3 مىڭ پوليتسەيدىڭ قاعازباستىلىقتان بوساپ، پاترۋلدەۋ مەن ازاماتتارمەن جۇمىسقا كوبىرەك كوڭىل بولۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە بەت-الپەتتى تانيتىن موبيلدى كەشەندەر سانى بەس ەسە ارتادى. انگليا مەن ۋەلستەگى بارلىق پوليتسيا بولىمشەلەرى زورلىق-زومبىلىق جانە جىنىستىق قىلمىستارعا كۇدىكتىلەردى ىزدەۋگە ارنالعان 50 قوندىرعىعا قول جەتكىزەدى.
سونىمەن قاتار بەينەباقىلاۋ كامەرالارى، «اقىلدى» قوڭىراۋلار مەن ازاماتتار ۇسىنعان ءموبيلدى قۇرىلعىلارداعى جازبالار ارقىلى كۇدىكتىلەردى انىقتايتىن Ⅱ قۇرالدارى ەنگىزىلەدى. بۇل، اسىرەسە، الاياقتىق پەن ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەستى كۇشەيتپەك.
بيلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا تەحنولوگيالار تەلەفوندار مەن نوۋتبۋكتەردەگى جاسىرىن دەرەكتەردى الۋدى جەڭىلدەتىپ، اۋىر قىلمىستار، سونىڭ ىشىندە بالالارعا قاتىستى جىنىستىق زورلىق-زومبىلىق ىستەرىنىڭ اشىلۋ كورسەتكىشىن ارتتىرادى.
رەفورما اياسىندا ۇلتتىق پوليتسيا قىزمەتى قۇرىلادى. ول ەڭ اۋىر قىلمىستارمەن كۇرەسكە باعىتتالىپ، قۇرامىنا ۇلتتىق قىلمىسقا قارسى اگەنتتىك، تەرروريزمگە قارسى پوليتسيا جانە باسقا دا ارنايى بولىمشەلەر ەنەدى. قىزمەتتى ۇلتتىق پوليتسيا كوميسسارى باسقارادى. ورتالىقتاندىرۋ جەرگىلىكتى بولىمشەلەردىڭ جۇكتەمەسىن ازايتادى. ال بىرلەسكەن ساتىپ الۋلار جىلىنا 350 ميلليون فۋنتقا دەيىن ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلەدى: بۇكىل مانساپ بويىنا مىندەتتى ليتسەنزيالاۋ ەنگىزىلىپ، زورلىق-زومبىلىق ءۇشىن سوتتالعان تۇلعالارعا قىزمەت ەتۋگە تىيىم سالىنادى. مينيسترلەر ءتيىمسىز جۇمىس ىستەگەن باسشىلاردى قىزمەتتەن بوساتا الادى. بارلىق پوليتسيا كۇشتەرى ءۇشىن ءبىرىڭعاي تيىمدىلىك كورسەتكىشتەرى بەلگىلەنەدى. قالالاردا پوليتسيا اۋىر وقيعالارعا 15 مينۋتتا، اۋىلدىق جەرلەردە 20 مينۋتتا جەتۋى ءتيىس، ال 999 نومىرىنە تۇسكەن قوڭىراۋلار 10 سەكۋندتان اسپايتىن ۋاقىتتا قابىلدانۋى قاجەت.
