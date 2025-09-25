ۇلى بريتانيادا ەۋروپا اۋەجايلارىنا كيبەرشابۋىل جاسادى دەگەن كۇدىكتى قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - بىرنەشە كۇن بويى لوندونداعى حيتروۋ سياقتى بىرنەشە ەۋروپالىق اۋەجايدىڭ جۇمىسىن توقتاتقان كيبەرشابۋىلعا قاتىستى كۇدىكتى قاماۋعا الىندى. بۇل تۋرالى BBC اگەنتتىگى جازدى.
ۇلتتىق قىلمىس اگەنتتىگى 40 جاستاعى ەر ادامنىڭ باتىس ساسسەكستە ۇستالعانىن ايتتى.
Collins Aerospace ازىرلەگەن جانە بىرنەشە اۋە كومپانيالارى پايدالاناتىن باگاجدى وڭدەۋ جانە تىركەۋ جۇيەسىندەگى اقاۋعا بايلانىستى جۇزدەگەن رەيستەر كەيىنگە قالدىرىلدى. كەي جاعدايلاردا جولاۋشىلار قاعاز بەن قالام قولدانىپ قولمەن تىركەلدى.
- بۇل قاماۋعا الۋ وڭ قادام بولعانىمەن، تەرگەۋ ءالى العاشقى كەزەڭدە، ياعني اياقتالماعان» ، - دەدى ۇ ق ا- نىڭ كيبەرقىلمىسپەن كۇرەس جونىندەگى ۇلتتىق ءبولىمىنىڭ باسشىسى پول فوستەر.
ايتا كەتەيىك، بۇل كيبەرشابۋىل ەۋروپانىڭ ءىرى اۋەجايلارىنىڭ جۇمىسىن بۇزعان بولاتىن.
دينارا ماحانوۆا