ۇلى بريتانيادا قاۋىپتى ۆيرۋستىڭ جاڭا شتامى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ قاۋىپسىزدىگى اگەنتتىگى (UKHSA) انگليادا mpox ۆيرۋسىنىڭ (مايمىل شەشەك) جاڭا شتامى تابىلعانى تۋرالى حابارلادى، دەپ حابارلايدى Sky News.
ينفەكتسيا جاقىندا ازيادان ورالعان ادامنان انىقتالدى.
UKHSA مالىمەتىنشە، گەنومدىق تەستىلەۋ جاڭا شتامدا mpox ۆيرۋسىنىڭ ەكى قوسالقى ءتۇرىنىڭ ەلەمەنتتەرى بار ەكەنىن اڭعارتتى.
اگەنتتىك دارىگەرى كەتي سينكا ۆيرۋستىق ەۆوليۋتسيا تابيعي پروتسەسس ەكەنىن جانە ودان ءارى تالداۋ لنىڭ بولاشاقتا قالاي وزگەرەتىنىن جاقسى تۇسىنۋگە كومەكتەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، اۋرۋ ادەتتە جەڭىل وتكەنىمەن، اۋىر اسقىنۋلار تۋدىرۋى مۇمكىن. وسى ورايدا ۆاكسيناتسيا ۆيرۋس جۇقتىرماۋدىڭ، اسا اۋىر زارداپتاردان قورعاۋدىڭ ءتيىمدى شاراسى بولىپ قالا بەرەدى. ۆاكسيناتسيا جانە گيگيەنا سياقتى پروفيلاكتيكالىق شارالار ينفەكتسيانىڭ تارالۋىنا جول بەرمەيدى.
mpox-تىڭ العاشقى بەلگىلەرى: كوپىرشىكتەر، داقتار نەمەسە جارالار، تەرى بورتپەسى. سونداي-اق اۋرۋدى جۇقتىرعان ادامنىڭ باسى، بۇلشىق ەتى جانە ارقاسى اۋىرادى. بورتپە ادەتتە اۋرۋدىڭ العاشقى كۇندەرىندە پايدا بولادى.
ۆيرۋس زاقىمدالعان تەرىگە تىكەلەي جاناسۋ ارقىلى تارالادى. ينفەكسيا جاقىن بايلانىس ارقىلى جۇعادى. ول كيىم نەمەسە توسەك-ورىن سياقتى زاتتارمەن تارالۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن گەرمانيادا كارىز سۋلارىنان پوليوميەليت تۋىنداتاتىن ۆيرۋس تابىلعانى تۋرالى جازدىق.