ۇلى بريتانيادا ماسالار ارقىلى ۆيرۋس جۇقتىرۋ جاعدايلارى ەكى ەسە ءوستى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ قاۋىپسىزدىگى اگەنتتىگى (UКHСА) ەلدە ماسالار ارقىلى تارالاتىن چيكۋنگۋنيا ۆيرۋسىن جۇقتىرۋ جاعدايلارى ەكى ەسەدەن استام وسكەنىن حابارلادى. بۇل تۋرالى BBC حابارلادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، نەگىزىنەن افريكا مەن وڭتۇستىك ازيادا كەزدەسەتىن جانە كەنەتتەن دەنە قىزۋى مەن بۋىن اۋرۋىن تۋدىراتىن چيكۋنگۋنيا ۆيرۋسىن جۇقتىرۋ بويىنشا جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا 70 تەن اسا جاعداي تىركەلگەن. بۇل 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە كوپ (27 جاعداي تىركەلدى). بۇل جاعدايلار نەگىزىنەن تۋريستەر مەن شەتەلگە ساپارلارعا بايلانىستى.
چيكۋنگۋنيا ادەتتە ولىمگە اكەلمەيدى، ءبىراق كەيبىر ناۋقاستار جىلدار بويى بۋىندارداعى اۋىرسىنۋدى سەزىنۋى مۇمكىن. كوپتەگەن ادامدار ەكى اپتا ىشىندە تولىق قالپىنا كەلەدى، ال وتە سيرەك جاعدايلاردا اۋرۋ ولىمگە اكەلەدى. اگەنتتىك ۆيرۋستىڭ ءۇندى مۇحيتى ايماعىندا تارالىپ جاتقانىن ايتادى، ۇلىبريتانياداعى جاڭا جاعدايلاردىڭ بارلىعى دەرلىك ءۇندىستان، شري- لانكا جانە ماۆريكييدەن ورالعان ساياحاتشىلار اراسىندا تىركەلگەن. ۆيرۋستى ماسالاردىڭ ەكى ءتۇرى تاراتادى، ءبىراق ولار ۇلى بريتانيادا كەزدەسپەيدى.
UКHСА- نىڭ قوعامدىق دەنساۋلىقتى ساقتاۋ جونىندەگى كەڭەسشىسى فيليپپ ۆيل ساياحاتشىلارعا ماسانىڭ شاعۋىن بولدىرماۋ ءۇشىن كەڭەس بەردى.
- چيكۋنگۋنيا اۋىر اۋرۋعا اينالىپ كەتۋى مۇمكىن. ساياحاتتاۋ كەزىندە جاندىكتەرگە قارسى قۇرالداردى قولدانۋ، كەڭ كيىم كيۋ جانە ينسەكتيتسيدتەرمەن وڭدەلگەن موسكيت تورلارىنىڭ استىندا ۇيىقتاۋ ماڭىزدى، - دەدى ول.
قاۋىپتى ايماقتارعا باراتىندارعا چيكۋنگۋنيا ۆاكتسيناسىن الۋعا كەڭەس بەرىلەدى. چيكۋنگۋنيادان باسقا، ۇلى بريتانيا ادەتتە ورتالىق جانە وڭتۇستىك امەريكا مەن كاريب تەڭىزىندە كەزدەسەتىن Oropouche ۆيرۋسىنىڭ العاشقى جاعدايلارى تۋرالى حابارلادى. نەگىزىنەن كىشكەنتاي ماسا شاققاندا جۇعادى. ۇلى بريتانيادا نەمەسە ەۋروپادا بەلگىلى تاسىمالداۋشىلار جوق. ۆيرۋستىڭ بەلگىلەرىنە جوعارى تەمپەراتۋرا، قالتىراۋ، باس اۋرۋى، بۋىندار مەن بۇلشىقەتتەردەگى اۋىرسىنۋ جاتادى. دۇنيە جۇزىندە 2024 -جىلدان باستاپ Oropouche اۋرۋى كوبەيىپ كەتتى جانە جۇكتى ايەلدەرگە ۆيرۋستىڭ ىقتيمال اسەرىنە بايلانىستى ەرەكشە ساقتىق شارالارىن ساقتاۋ ۇسىنىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىندا بيىل چيكۋنگۋنيا بەزگەگىن جۇقتىرۋدىڭ 7 مىڭنان استام جاعدايى تىركەلدى.