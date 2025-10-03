ۇلى بريتانيادا ۆەلوسيپەد ۇرلىعى ەندى قىلمىس بولىپ سانالمايدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا ەرەجەلەر تەمىرجول ستانتسيالارى جانىندا بولاتىن ۆەلوسيپەد ۇرلىقتارىنىڭ كوپشىلىگىن نازاردان تىس قالدىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۇلى بريتانيالىق قالا ماڭى تۇرعىندارى كۇندەلىكتى پويىز بەن مەترو ارقىلى جۇمىسقا بارىپ، ستانسيالاردا ۆەلوسيپەدتەرىن ارنايى تۇراقتارعا قالدىرادى. دەگەنمەن، ەندى ولاردىڭ مۇلكىن ساقتاۋ قاۋىپسىزدىگىنە سەنىم ازايدى.
ۇلى بريتانيالىق ترانسپورت پوليتسياسى ۇساق قىلمىستاردى تەرگەۋ ءتاسىلىن وزگەرتەتىن جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزدى. ەندى تەمىرجول ستانسيالارى جانىنداعى ۆەلوسيپەد ۇرلىقتارى، ەگەر كولىك ەكى ساعاتتان ارتىق قاراۋسىز قالدىرىلعان بولسا، قاراستىرىلمايدى، دەپ حابارلايدى «BBC».
بۇل دەگەنىمىز، مۇنداي جاعدايلاردىڭ كوپشىلىگى نازاردان تىس قالادى جانە بەينەباقىلاۋ جازبالارى تەكسەرىلمەيدى. سىنشىلار بۇل ساياسات ۆەلوسيپەد تۇراقتارىن قاۋىپتى ەتىپ، ۆەلوسيپەد ۇرلىعىن قىلمىس ساناتىنان شىعارىپ تاستايتىنىن ايتادى.
ەرەجەدە ۇرلانعان ۆەلوسيپەدتىڭ قۇنىنا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان: ەگەر ونىڭ قۇنى 200 فۋنت ستەرلينگتەن (شامامەن 150 مىڭ تەڭگە) از بولسا، پوليتسيا ارىزدى مۇلدەم قابىلدامايدى.
ۆەدومستۆو بۇل وزگەرىستەر رەسۋرستاردىڭ جەتىسپەۋشىلىگىمەن بايلانىستى ەكەنىن تۇسىندىرەدى: ۇساق ىستەرگە جانە كامەرا جازبالارىن قاراۋعا از ۋاقىت جۇمسالسا، پاترۋلدەۋ مەن ءىرى قىلمىستاردى تەرگەۋگە كوبىرەك مۇمكىندىك پايدا بولادى.
جاڭا ءتارتىپ باسقا جاعدايلارعا دا قاتىستى. مىسالى، پويىزدارداعى ۇرلىقتار تەك جولاۋشى ناقتى ۆاگون ءنومىرىن كورسەتكەن جاعدايدا عانا تەرگەلەدى. ال ەكى ساعاتتان ارتىق قاراۋسىز قالعان اۆتوكولىكتەر دە پوليتسيا نازارىنان تىس قالادى.
بۇعان دەيىن ۇلى بريتانيادا ۇرلىق پەن توناۋ ءورشىدى. لوندوندى ۇيالى تەلەفون ۇرلىعى كوپ بولاتىن رەسمي ەمەس استانا دەپ اتايدى، ال ەل الەمدە ەڭ قىمبات ساعاتتاردىڭ ۇرلىعىنىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگىنە يە. تەك بولشەك ساۋدا دۇكەندەرى وتكەن جىلى شامامەن 2,8 ميلليارد دوللار كولەمىندە شىعىنعا ۇشىرادى.
وسىدان بۇرىن ۇلى بريتانيادا بيتكويندەردى جىلىستادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن 47 جاستاعى قىتايلىق جيمين چيان تاريحتاعى ەڭ ءىرى الاياقتىق تەرگەۋىنىڭ بولىگى اياسىندا ءوز كىناسىن مويىنداعانى حابارلاندى.