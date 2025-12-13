ۇلى بريتانيادا جاڭا اسكەري بارلاۋ قىزمەتى قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - ءبىرتۇتاس قۇرىلىم قۇرۋ بارلاۋ دەرەكتەرىن جيناۋ مەن الماسۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتۋگە باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۇلى بريتانيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى اۋقىمدى رەفورمانىڭ باستالعانىن مالىمدەدى. ونىڭ اياسىندا قۇرلىق اسكەرلەرى، اسكەري- تەڭىز كۇشتەرى، اسكەري- اۋە كۇشتەرى جانە عارىش قولباسشىلىعىنا قاراستى بارلاۋ بولىمشەلەرى ءبىرىڭعاي باسقارۋ ورتالىعىنا باعىندىرىلماق.
رەفورما سىرتقى قىسىمنىڭ كۇشەيۋى جاعدايىندا جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر. بيلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، عارىشتىق جۇيەلەردىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى كەلتىرىپ، جاھاندىق لوگيستيكاعا ءقاۋىپ توندىرەتىن كيبەرشابۋىلدار كۇشەيگەن.
مۇنداي ارەكەتتەر بريتاندىقتاردىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە دە اسەر ەتە باستاعان. اتاپ ايتقاندا، تاۋارلار باعاسىنىڭ وسۋىنە، ەكونوميكالىق تۇراقسىزدىقتىڭ كۇشەيۋىنە، سونداي-اق ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك پەن ينفراقۇرىلىمعا تونەتىن قاتەرلەردىڭ ارتۋىنا الىپ كەلىپ وتىر.
جاڭا قۇرىلىم ءۇشىن كادر دايارلاۋ جاڭادان قۇرىلعان اسكەري بارلاۋ اكادەمياسىنا جۇكتەلدى. وندا كيبەربارلاۋ، عارىشتىق زەرتتەۋلەر جانە گەوكەڭىستىكتىك تالداۋ باعىتتارى بويىنشا وقۋ باعدارلامالارى قاراستىرىلعان.
رەفورمانىڭ تاعى ءبىر بولىگى ۇلى بريتانيا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ءوزىن قورعاۋعا قاتىستى. ۆەدومستۆو جانىنان قارسى بارلاۋ باسقارماسى قۇرىلادى. بۇل شەشىم مينيسترلىككە قارسى باعىتتالعان دۇشپاندىق بەلسەندىلىكتىڭ سوڭعى ءبىر جىلدا 50 پايىزدان استامعا وسۋىنە بايلانىستى قابىلدانعان.
جاڭا بارلاۋ قۇرىلىمىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتى لوندوننان سولتۇستىككە قاراي شامامەن 100 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان ۋايتون اسكەري بازاسىنداعى نىسان بولماق. مۇندا اۋماعى فۋتبول الاڭىمەن شامالاس بارلاۋ دەرەكتەرىن ينتەگراتسيالاۋ ورتالىعى سالىنعان. ورتالىقتا «بەس كوز» اليانسىنا مۇشە ەلدەردەن كەلەتىن مالىمەتتەردى قوسا العاندا، ءتۇرلى اقپاراتتار تالدانادى. اتالعان اليانس قۇرامىنا اۋستراليا، ۇلى بريتانيا، كانادا، جاڭا زەلانديا جانە ا ق ش كىرەدى.
بۇل رەفورما ۇلى بريتانيا ۇكىمەتىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ۇزاقمەرزىمدى ساياساتىنا سايكەس كەلەدى.