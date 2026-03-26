ۇلى بريتانيادا العاش رەت ايەل كەنتەربەري ارحيەپيسكوپى اتاندى
استانا. KAZINFORM - سارا مالاللي رەسمي تۇردە كەنتەربەري ارحيەپيسكوپى قىزمەتىنە كىرىسىپ، انگليا شىركەۋىن باسقارعان العاشقى ايەل بولدى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
يناۋگۋراتسيا ءراسىمى كەنتەربەري سوبورىندا ءوتىپ، وعان شامامەن 2000 ادام قاتىستى. قوناقتاردىڭ قاتارىندا ۇلىبريتانيا تاعىنىڭ مۇراگەرى حانزادا ۋيليام جۇبايى كەترينمەن بىرگە، ۋەلس حانشايىمى، سونداي- اق پرەمەر- مينيستر كير ستارمەر جانە ءدىن قىزمەتكەرلەرى بولدى.
مالاللي XIII عاسىردان بەرى كەلە جاتقان اۋليە اۆگۋستين كافەدراسىنا وتىردى. ول بۇل قىزمەتكە رەسمي تۇردە قاڭتار ايىندا كىرىسكەنىمەن، ءدال وسى كەنتەربەريدەگى ءراسىم ونىڭ قىزمەتىنىڭ جاريا باستالۋى سانالادى.
العاشقى ۋاعىزىندا ارحيەپيسكوپ ءوز قىزمەتىنە دايىن ەكەنىن ايتىپ، تاياۋ شىعىس، ۋكراينا، سۋدان جانە ميانما سەكىلدى قاقتىعىس ايماقتارىندا بەيبىتشىلىك ورناتۋعا شاقىردى.
سونداي-اق ول شىركەۋدىڭ وتكەندەگى قاۋىپسىزدىككە قاتىستى قاتەلىكتەرىن اتاپ ءوتىپ، شىندىق، جاناشىرلىق، ادىلدىك جانە جاۋاپكەرشىلىك قاعيدالارىن ۇستانۋ قاجەتتىگىن ايتتى. ونىڭ الدىندا قىزمەت اتقارعان دجاستين ۋەلبي 2024 -جىلى بالالارعا قاتىستى زورلىق- زومبىلىقتى جاسىرۋعا بايلانىستى جانجالدان كەيىن وتستاۆكاعا كەتكەن ەدى.
ءراسىم بارىسىندا بىرنەشە تىلدە دۇعالار وقىلدى. مالاللي 1966 -جىلى ريم پاپاسى پاۆەل VI ارحيەپيسكوپ مايكل رەمسيگە سىيلاعان ساقينانى قابىلدادى. بۇل ساقينا گەنريح VIII داۋىرىندەگى بولىنۋدەن كەيىن انگليكان جانە كاتوليك شىركەۋلەرىنىڭ جاقىنداسۋىنىڭ سيمۆولى سانالادى.
مالالليدىڭ تاعايىندالۋى انگليكان قاۋىمىنىڭ كونسەرۆاتيۆتى بولىگىنىڭ سىنىنا ۇشىرادى. دەگەنمەن بالاما باسقارۋ ورتالىعىن قۇرۋ جوسپارلارى كەيىن قايتا قارالدى. شىركەۋ ىشىندەگى ايەلدەردىڭ ءرولى مەن لگبت ماسەلەسىنە قاتىستى كوزقاراس ايىرماشىلىقتارى ءالى دە ساقتالىپ وتىر.