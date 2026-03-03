ۇلى بريتانيا يران شابۋىلىنان كەيىن كيپردەگى اكروتيري اۋە بازاسىنا اسكەري كەمە ورنالاستىرادى
استانا. KAZINFORM - لوندون يران اينالاسىنداعى شيەلەنىسكە بايلانىستى شىعىس جەرورتا تەڭىزىندەگى اسكەرىن كۇشەيتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۇلى بريتانيا كەشە يران دروندارى شابۋىل جاساعان كيپردەگى اكروتيري اۋە بازاسىن قورعاۋ ءۇشىن HMS Duncan ەسمينەتسىن ورنالاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى The Times گازەتى ءۇش قورعانىس كوزىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ حابارلادى.
گازەتتىڭ حابارلاۋىنشا، ۇلى بريتانيانىڭ قورعانىس ءمينيسترى دجون حيلي كەمەنى ايماققا ورنالاستىرۋ مۇمكىندىگىن تالقىلاۋ ءۇشىن جوعارى اسكەري باسشىلارمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
HMS Duncan ليماسولدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا ورنالاسقان RAF Akrotiri اۋە قورعانىسىن نىعايتۋ ءۇشىن ورنالاستىرۋى مۇمكىن.
بازا - كيپر 1960-جىلى تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن لوندون ساقتاپ قالعان ەكى بريتاندىق ەگەمەندى بازانىڭ ءبىرى. وقيعادان كەيىن فرانسيا كيپرگە زىمىرانعا قارسى جانە درونعا قارسى جۇيەلەردى ورنالاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ بۇرىن كيپر جاڭالىقتار اگەنتتىگى حابارلاعان بولاتىن. بۇل بريتاندىق بازاعا درون شابۋىلىنان كەيىن ارالداعى نىسانداردى قورعاۋ ءۇشىن قوسىمشا اۋە قورعانىس قۇرالدارىن ورنالاستىرۋدى قامتيدى.
سونىمەن قاتار تەگەران ەۋروپالىق ەلدەردى ا ق ش پەن يزرايلمەن بىرلەسىپ يرانعا قارسى ارەكەتتەرگە قاتىسۋدان ساقتاندىردى. يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى ەسمايل باگاي ەۋروپالىق مەملەكەتتەردىڭ اسكەري ناۋقانعا قاتىسۋى سوعىس اكتىسى بولىپ سانالاتىنىن مالىمدەدى.
- بۇل سوعىس اكتىسى بولار ەدى. يرانعا قارسى كەز كەلگەن مۇنداي ارەكەت اگرەسسورلارمەن سەرىكتەستىك جانە يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى سوعىس اكتىسى بولىپ سانالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
بۇعان دەيىن گەرمانيا، فرانسيا جانە ۇلى بريتانيا يراننىڭ زىمىران جانە درون ۇشىرۋ مۇمكىندىكتەرىن ولاردىڭ باستاپقى نۇكتەسىندە بەيتاراپتاندىرۋ ءۇشىن پروپورتسيونالدى قورعانىس شارالارىن قابىلداۋ مۇمكىندىگىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ا ق ش امەريكالىقتاردى تاياۋ شىعىستاعى 10 نان استام ەلدەن دەرەۋ كەتۋگە شاقىردى.