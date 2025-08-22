08:15, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
ۇلى بريتانيا قىلمىسكەردى قىلمىس جاساماي تۇرىپ ۇستايتىن جۇيەنى ىسكە قوسپاق
ۇلى بريتانيا بيلىگى 2026 -جىلدان باستاپ قىلمىستى الدىن الا بولجايتىن جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىن ىسكە قوسپاق، دەپ حابارلايدى turkystan.kz ۇلى بريتانيا ۇكىمەتىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.
رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، جاڭا نەيروجەلى پوليتسيا، ارنايى قىزمەت، بەينەباقىلاۋ كامەرالارى جانە بەت-الپەتتى تانۋ جۇيەلەرىنەن الىنعان اقپاراتتى تالدايدى. الگوريتم كۇدىكتى ايماقتاردى كارتادا بەلگىلەپ، پوليتسيانى سول جەرگە بىردەن جىبەرىپ وتىرادى.
جوبا بيلىككە قىلمىستىڭ الدىن ەرتەرەك الۋعا كومەكتەسەدى دەپ كۇتىلۋدە. دەگەنمەن ساراپشىلار مۇنداي تەحنولوگيا جەكە ومىرگە ارالاسۋ جانە ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن شەكتەۋ قاۋپىن تۋدىرۋى مۇمكىن ەكەنىن دە ەسكەرتىپ وتىر.