ۇلى بريتانيا كورولى ءىنىسىن بارلىق اتاعى مەن رەزيدەنتسياسىنان ايىردى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيانىڭ كورولى چارلز III ءوزىنىڭ تۋعان ءىنىسى، دجەففري ەپشتەين ىسىمەن بايلانىسى بار دەپ ايىپتالعان حانزادا ەندريۋدى بارلىق اتاقتارى مەن ارتىقشىلىقتارىنان ايىردى، دەپ حابارلايدى BBC.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم تۋرالى رەسمي اقپارات بۋكينگەم سارايىنىڭ مالىمدەمەسىندە جاريالانعان.
- بۇگىن ۇلى مارتەبەلى پاتشا حانزادا ەندريۋدىڭ بارلىق اسكەري جانە اقسۇيەكتىك اتاقتارى مەن قۇرمەتتى لاۋازىمدارىنان ايىرۋ ءراسىمىن رەسمي تۇردە باستادى. ەندى ول ەندريۋ ماۋنتبەتتەن ۆيندزور دەگەن ەسىممەن عانا بەلگىلى بولادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
بۇعان دەيىن ءەندريۋدىڭ رويال- لودجداعى رەزيدەنتسياسىن جالعا الۋ شارتى وعان سول جەردە تۇرۋعا زاڭدى قۇقىق بەرىپ كەلگەن. الايدا كەلىسىمشارتتىڭ بۇزىلعانى تۋرالى رەسمي حابارلاما بار، ەندى ول باسقا جەكە ۇيگە كوشپەك.
سونىمەن قاتار كورول چارلز III ءوز مالىمدەمەسىندە: «ول ءوز ويلارى مەن شىنايى جاناشىرلىعى ءارقاشان زورلىق- زومبىلىق قۇرباندارىنا جانە امان قالعاندارعا باعىتتالعانىن جانە سولاي بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى»، دەپ جازدى BBC.
بۇعان دەيىن ەپشتەين ءىسى بويىنشا جاريالانعان سوڭعى قۇجاتتاردا يلون ماسك پەن حانزادا ەندريۋدىڭ ەسىمدەرى اتالعان ەدى. كەيىنىرەك ەندريۋ حانزادا مارقۇم ەليزاۆەتا II پاتشايىم سىيلاعان اتاقتارىنان ءوز ەركىمەن باس تارتاتىنىن مالىمدەگەن. سوڭعى كۇندەرى ۇلى بريتانيا مونارحى چارلز III دە ىنىسىمەن بايلانىستى داۋعا بايلانىستى جۇرت تاراپىنان سىن مەن نارازىلىققا ۇشىراعان ەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، ۇلى بريتانيانىڭ ا ق ش- تاعى ەلشىسى ەپشتەينمەن بايلانىسى ءۇشىن قىزمەتىنەن كەتكەن.
بۇدان بۇرىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ The Wall Street Journal باسىلىمىن سوتقا بەرەمىن دەپ قورقىتىپ، ەپشتەين ءىسىنىڭ كەيبىر ماتەريالدارىن جاريالاۋدى تالاپ ەتكەنىن جازعان ەدىك.