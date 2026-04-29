ۇلى بريتانيا كورولى 35 جىلدان سوڭ العاش رەت ا ق ش كونگرەسىندە ءسوز سويلەدى
استانا. KAZINFORM – ۇلى بريتانيا كورولى ۆاشينگتوندا ا ق ش كونگرەسىنىڭ ەكى پالاتاسى الدىندا ءسوز سويلەدى.
ول 1991-جىلى اناسى II ەليزاۆەتادان كەيىن 35 جىلدا وكىلدەر پالاتاسى مەن سەناتتا ءسوز سويلەگەن العاشقى بريتان مونارحى بولدى، دەپ حابارلايدى BBC.
ا ق ش كونگرەسىندە سويلەگەندە III چارلز ساياسي زورلىق-زومبىلىق تۋرالى ايىپتاپ، دەموكراتيالىق ەلدەر اراسىنداعى بىرلىكتىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز تەرەڭ بەلگىسىزدىك كەزەڭىندە، حالىقارالىق قاۋىمداستىق ءۇشىن ۇلكەن قيىندىق تۋدىرىپ، سالدارى ءبىزدىڭ ەلدەرىمىزدىڭ شەكارالارىنىڭ بۇكىل اۋماعىنداعى قوعامداردا سەزىلىپ وتىرعان ەۋروپادان تاياۋ شىعىسقا دەيىنگى قاقتىعىستار كەزەڭىندە كەزدەسىپ وتىرمىز، - دەدى ول.
كورول سونداي-اق الەم الدىندا تۇرعان قيىندىقتاردى «كەز كەلگەن ۇلتتىڭ جالعىز ءوزى شەشۋگە شاماسى كەلمەيتىندەي تىم ۇلكەن» ەكەنىن قوسىپ ءوتتى.
مونارح ۇلى بريتانيا مەن ا ق ش اراسىندا اسىرەسە قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا شاقىرىپ، قورعانىس شىعىندارىن ارتتىرۋ جوسپارلارىن جاريالادى.
ول سونداي-اق قورشاعان ورتانى قورعاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، تابيعي جۇيەلەردى جاھاندىق وركەندەۋ مەن قاۋىپسىزدىكتىڭ نەگىزى دەپ اتادى.
III چارلز ا ق ش كونگرەسىندەگى ءسوزىن قورىتىندىلاي كەلە ەكى ەلدىڭ تاريحي وداقتاستىعىنىڭ قۇندىلىعىن اتاپ ءوتىپ، اشىقتىق پەن سەرىكتەستىكتى جالعاستىرۋعا شاقىردى.
- 250 جىل بۇرىنعى كەلىسپەۋشىلىكتەن كەيىن ءبىز ادامزات تاريحىنداعى ەڭ ماڭىزدى وداقتاردىڭ بىرىنە اينالعان دوستىق ورناتتىق. ءبىزدىڭ وداقتاستىعىمىز ەۋروپادا، دوستاستىق ەلدەرىندە جانە بۇكىل الەمدەگى سەرىكتەستەرىمىزبەن بىرگە ورتاق قۇندىلىقتارىمىزدى قورعاۋدى جالعاستىرا بەرىپ، ءبىز ودان ءارى وقشاۋلانۋ تۋرالى ۇندەۋلەرگە قارسى تۇرۋىمىز ءۇشىن شىن جۇرەكتەن دۇعا ەتەمىن، - دەپ تۇيىندەدى ول.
ا ق ش- قا مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ ەكىنشى كۇنىندە ۇلىبريتانيا كورولى III چارلز بەن پاتشايىم كاميللا رەسمي قارسى الۋ راسىمىنە اق ۇيگە كەلدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قۇتتىقتاۋ سوزىندە II ەليزاۆەتانى ەسكە الىپ، ونى «ەرەكشە ايەل» دەپ اتادى جانە ونىڭ ساپارلارىنىڭ بىرىندە وتىرعىزعان اعاشتىڭ ەكى ەل اراسىنداعى بەرىك بايلانىستىڭ بەلگىسى رەتىندە سيمۆوليكالىق ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
ترامپ ا ق ش پەن ۇلى بريتانيا اراسىنداعى تاريحي جاقىندىقتى، ورتاق قۇندىلىقتار جانە وداقتاس قارىم-قاتىناستارىن اتاپ ءوتىپ، ولاردىڭ ودان ءارى نىعايا تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- ءبىزدىڭ تامىرىمىز ورتاق. ءبىر تىلدە سويلەيمىز. ءبىز ءبىر قۇندىلىقتاردى بولىسەمىز جانە ساربازدارىمىز بىرلەسىپ ءبىر ۇلى وركەنيەتتى بىردەي - قىزىل-اق-كوك تۋدىڭ استىندا قورعادى. بوستاندىق جانە بۇكىل ادامزاتتىڭ ورتاق سىيىنا اينالعان مىنسىزدىك داستۇرلەرىنە قاسيەتتى قىزمەتىمىزدى جالعاستىرا وتىرىپ، ودان دا ۇلكەن تاباندىلىقپەن ىلگەرىلەيىك، - دەدى ترامپ.
اق ءۇي باسشىسى سونىمەن قاتار شوتلانديادا تۋعان اناسى پاتشا حانزادا بولعان كەزدە وعان عاشىق بولعانىن ازىلدەپ ايتتى.
سەيسەنبى كۇنى كەشكە اق ۇيدە پاتشا جۇبىنىڭ قۇرمەتىنە مەملەكەتتىك كەشكى اس ءوتتى.
وسىعان دەيىن III چارلز ا ق ش- قا 2007-جىلدان بەرى العاش رەت مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعانىن جازدىق. كورولدىك جۇپ ا ق ش- تا 30-ساۋىرگە دەيىن بولادى. ساپار نيۋ-يوركتە تۇيىندەلەدى. وندا كورولدىك جۇپ 11 قىركۇيەك تراگەدياسى قۇرباندارىن ەسكە الۋعا ارنالعان ءىس-شارالارعا قاتىسادى.