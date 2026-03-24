ۇلى بريتانيا جانارماي ساتۋدى شەكتەي باستادى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى ۇلى بريتانيادا اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسى يەلەرىنە جانارماي ساتۋعا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
انگليانىڭ ەسسەكس گرافتىعى مەن شوتلانديانىڭ كەيبىر ايماقتارىندا كوتەرمە جەتكىزۋشىلەر فەرمەرلەرگە قولجەتىمدى ديزەل وتىنىنىڭ مولشەرىنە شەكتەۋلەر قويعان.
ء— بىز نورمالانعان ۇلەستىرۋدىڭ كۋاسى بولىپ وتىرمىز. كوتەرمە جەتكىزۋشىلەر مۇمكىندىگىنشە كوپ سۇرانىستى قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن تاپسىرىس كولەمىن قىسقارتۋعا ءماجبۇر بولدى. ءبىر فەرمەرگە 10 مىڭ ليتر جەتكىزۋدىڭ ورنىنا، ولار ءار فەرمەرگە 2 مىڭ ليتردەن جەتكىزۋگە تۋرا كەلەدى، — دەدى Anglia Farmers كومپانياسىنىڭ وكىلى پاتريك كرەحان.
دۇيسەنبى كۇنى ۇلىبريتانيا پرەمەر- ءمينيسترى كير ستارمەر قاۋىمدار پالاتاسىنىڭ (پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسى) كوميتەت باسشىلارىنىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، تاياۋ شىعىستا جالعاسىپ جاتقان اسكەري قيمىلدارعا قاراماستان، ەلدەگى ەنەرگيا رەسۋرستارىنىڭ جەتكىزىلۋىنە قاتىستى «ەلەۋلى الاڭداۋشىلىق» سەزىنبەيتىنىن مالىمدەدى.
ول ۇكىمەت جوسپار قۇرۋ كەزىندە «قاقتىعىستىڭ بەلگىلى ءبىر ۋاقىتقا سوزىلۋى مۇمكىندىگىن» ەسكەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.