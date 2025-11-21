ۇلى بريتانيا بيلىگى زاڭدى ميگرانتتارعا قاتىستى ەرەجەلەردى قاتاڭداتپاق
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترى شابانا ماحمۇت اتاپ وتكەندەي، ۇكىمەت ەلدە تۇرۋعا ىقتيارحات الۋشىلار ءۇشىن جاڭا تالاپتار ەنگىزۋدى كوزدەپ وتىر، دەپ حابارلايدى تاسس اقپارات اگەنتتىگى.
ۇلى بريتانيا زاڭدى ميگرانتتار تۇرۋعا ىقتيارحات الۋعا ءوتىنىش بەرگەنگە دەيىن ەلدە تۇرۋى ءتيىس مەرزىمىن ەكى ەسەگە (10 جىلعا دەيىن) ۇزارتادى.
- كەيىنگى جىلدارى كوشىپ كەلۋشىلەر سانى وتە جوعارى بولۋىنا بايلانىستى 2026-2030 -جىلدار ارالىعىندا بولجام بويىنشا 1,6 ميلليون ادام ەلدە تۇراقتى تۇرۋعا ءوتىنىش بەرۋ قۇقىعىنا يە بولادى. 2028 -جىلى بۇل كورسەتكىش شارىقتاۋ شەگىنە جەتىپ، 450 مىڭ ادام بولادى. بۇل دەگەنىڭىز سوڭعى جىلدارعى ورتاشا كورسەتكىشتەرمەن سالىستىرعاندا 4 ەسە كوپ، - دەپ مالىمدەدى مينيستر شابانا ماحمۇت.
ماحمۇت ۇكىمەت تۇراقتى تۇرۋعا ىقتيارحات الۋشىلار ءۇشىن جاڭا تالاپتار ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جاريالادى. ولاردىڭ قىلمىسقا قاتىسى جوق، اعىلشىن ءتىلىن جەتىك ءبىلۋى، ۇلتتىق ساقتاندىرۋ جارنالارى تۇراقتى بولۋى كەرەك جانە قارىزى بولماۋى ءتيىس.
ءوتىنىش بەرۋشى ۇلى بريتانيادا قالۋ ءۇشىن وسى تالاپتاردىڭ ءارقايسىسىنا قانشالىقتى سايكەس بولۋىنا بايلانىستى 10 جىلدىق مەرزىم قىسقارتىلۋى مۇمكىن.
مىسالى، جوعارى ستاۆكا بويىنشا سالىق تولەيتىندەر ءۇشىن ول ءۇش جىلعا دەيىن قىسقارتىلۋى مۇمكىن. بۇل جاھاندىق دارىندار جەلىسى بويىنشا قۇجات تاپسىراتىندار ءۇشىن دە قويىلاتىن تالاپ.
ءوتىنىش بەرۋشى ءۇشىن قايىرىمدىلىق ۇيىمدارىندا جۇمىس ىستەۋ - ارتىقشىلىق، ال مەملەكەتتىك جاردەماقى الۋ كەمشىلىك بولار ەدى. سوڭعى فاكتور جاعدايدى اسىرەسە اۋىرلاتادى، سەبەبى ءوتىنىش بەرۋشى زاڭسىز كەلگەن ميگرانتتار سياقتى ءوتىنىش بەرۋ مەرزىمىن 20 جىل كۇتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ۇلىبريتانيادا بوسقىن مارتەبەسىن بەرۋ ساياساتىن قاتاڭداتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا