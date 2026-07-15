ەلدىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە اپتاپ ىستىق باسەڭدەپ، وڭتۇستىكتە +46 گرادۋس بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە سينوپتيكالىق جاعداي وزگەرەدى.
سولتۇستىك-باتىس تسيكلونى مەن وعان بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى رەسپۋبليكانىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جانە شىعىسىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، 16-17 شىلدەدە كەيبىر اۋدانداردا نوسەر جاڭبىر كۇتىلەدى. بۇرشاق جاۋۋى، داۋىلدى جەلدىڭ كۇشەيۋى مۇمكىن.
جاۋىن-شاشىننىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ باتىسىندا اپتاپ ىستىق بىرتىندەپ باسەڭدەيدى: كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +22…+35°C، سولتۇستىكتە قىسقا مەرزىمدى تومەندەۋ بايقالىپ، +21…+36°C بولادى. ال رەسپۋبليكانىڭ ورتالىعى مەن شىعىسىندا وتە قاتتى ىستىق ساقتالىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى +41°C- قا دەيىن كوتەرىلەدى.
سونىمەن قاتار رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك-شىعىسىندا جانە وڭتۇستىك-باتىسىنىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا ورتا ازيا وڭىرلەرىنەن كەلەتىن ىستىق اۋا ماسسالارىنىڭ ىقپالى ساقتالادى. بۇل وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى، تەك وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا عانا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولۋى مۇمكىن. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +41…+46°C- قا دەيىن جەتىپ، كليماتتىق نورمادان جوعارى بولادى.