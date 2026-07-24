ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن جاۋادى
استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنا بايلانىستى ەل بويىنشا بۇگىنگى كۇنگە ەسكەرتۋ جاريالاندى.
استانادا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. الماتىدا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر، نايزاعاي، توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنتتە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولىپ، ەكپىندى جەل بولادى 15-20 م/س دەيىن.
الماتى، جەتىسۋ، پاۆلودار، اقمولا، شىعىس قازاقستان، اباي، قاراعاندى، ۇلىتاۋ، سولتۇستىك قازاقستان، جامبىل جانە تۇركىستان وبلىستارىنىڭ كەيبىر اۋداندارىندا نوسەر جاۋىن جاۋىپ، نايزاعاي بولىپ، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى.
باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+42 °C دەيىن كوتەرىلەتىن قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. ءبىرقاتار وبلىستا جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.