KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن جاۋادى

    استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنا بايلانىستى ەل بويىنشا بۇگىنگى كۇنگە ەسكەرتۋ جاريالاندى.

    погода ауа райы
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    استانادا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. الماتىدا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر، نايزاعاي، توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنتتە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولىپ، ەكپىندى جەل بولادى 15-20 م/س دەيىن.

    الماتى، جەتىسۋ، پاۆلودار، اقمولا، شىعىس قازاقستان، اباي، قاراعاندى، ۇلىتاۋ، سولتۇستىك قازاقستان، جامبىل جانە تۇركىستان وبلىستارىنىڭ كەيبىر اۋداندارىندا نوسەر جاۋىن جاۋىپ، نايزاعاي بولىپ، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى.

    باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+42 °C دەيىن كوتەرىلەتىن قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. ءبىرقاتار وبلىستا جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور