KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، باتىستا اپتاپ ىستىق كۇشەيەدى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 23-25-شىلدەگە ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    об-ҳаво
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    قازاقستان اۋماعى ارقىلى جىلجىپ جاتقان سولتۇستىك- باتىس سيكلونى ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر مەن نايزاعاي الىپ كەلەدى. كەي وڭىرلەردە نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن.

    سۋىق اۋا ماسسالارىمەن تولىققان سيكلون جاۋىن-شاشىنمەن قاتار اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە دە سەبەپ بولادى.

    ال ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىنە يران اۋماعىنان جىلى ءارى قۇرعاق اۋا ماسساسى كەلە باستايدى. سونىڭ اسەرىنەن جاۋىن- شاشىن توقتاپ، كۇن كۇرت ىسيدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 34-39 گرادۋسقا، ال جەكەلەگەن اۋدانداردا 40-44 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    ايماق اۋارايى
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور