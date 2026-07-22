ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، باتىستا اپتاپ ىستىق كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 23-25-شىلدەگە ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قازاقستان اۋماعى ارقىلى جىلجىپ جاتقان سولتۇستىك- باتىس سيكلونى ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر مەن نايزاعاي الىپ كەلەدى. كەي وڭىرلەردە نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن.
سۋىق اۋا ماسسالارىمەن تولىققان سيكلون جاۋىن-شاشىنمەن قاتار اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە دە سەبەپ بولادى.
ال ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىنە يران اۋماعىنان جىلى ءارى قۇرعاق اۋا ماسساسى كەلە باستايدى. سونىڭ اسەرىنەن جاۋىن- شاشىن توقتاپ، كۇن كۇرت ىسيدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 34-39 گرادۋسقا، ال جەكەلەگەن اۋدانداردا 40-44 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.