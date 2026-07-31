ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اپتاپ ىستىق ساقتالادى
استانا. قازاقپارات – 31-شىلدەدە قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت.
استانادا كۇندىز اپتاپ ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 35-37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
الماتىدا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىمكەنتتە سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 40- 41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىس جانە سولتۇستىك جەل سوعىپ، كۇندىز ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 36 گرادۋسقا دەيىن اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى. سولتۇستىك-شىعىس جانە ورتالىق بولىكتەردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىندا وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىس جەلى سوعىپ، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 39 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. باتىس بولىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىندا كۇندىز شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15- 18 م/س بولادى. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى وبلىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. سولتۇستىگىندە، باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىس جەلى وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى. جەلدىڭ ەكپىنى تۇندە جانە كۇندىز 15- 20 م/س، شىعىسىندا كەي ۋاقىتتا 23- 28 م/س-قا جەتەدى. شىعىسىندا كۇندىز 35-38 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جوعارى، ال باتىسىندا، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى، كۇندىز كەي جەرلەردە نوسەر جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. باتىس جانە سولتۇستىك-باتىس جەلىنىڭ ەكپىنى كۇندىز 15- 20 م/س بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىندا سولتۇستىك- شىعىس جەلى وبلىستىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا 15- 20 م/س، ەكپىنى 23 م/س بولادى. اۋا تەمپەراتۋراسى 38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا الاكول كولدەرى اۋدانىندا سولتۇستىك- شىعىس جەلىنىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، كۇندىز كەي ۋاقىتتا 25 م/س بولادى. 31-شىلدە – 2-تامىز ارالىعىندا كۇندىز 35-39 گرادۋس اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى. وسى كەزەڭدە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا تۇندە وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. باتىس جانە سولتۇستىك- باتىس جەلىنىڭ ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى. وبلىس بويىنشا جوعارى ءورت قاۋپى، ال باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35-36 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. وڭتۇستىك- شىعىس جەلىنىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س جەتەدى. كۇندىز 35 گرادۋس اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى. باتىسىندا، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جوعارى، ال وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كۇندىز شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىس جەلىنىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. اۋا تەمپەراتۋراسى 40-44 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىس جەلىنىڭ ەكپىنى 15- 18 م/س بولادى. كۇندىز 38 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جوعارى، ال سولتۇستىك- شىعىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىل كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىس جەلىنىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي ۋاقىتتا 23- 28 م/س بولادى. كۇندىز 35- 37 گرادۋس اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە كۇندىز شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىس جەلىنىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. اۋا تەمپەراتۋراسى 40- 44 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى، ال شىعىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.