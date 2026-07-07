لوزاننادا گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيون بويىنشا مامانداندىرىلعان كەڭسە اشىلدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق بىرىككەن كۇرەس ستيلدەرى فەدەراتسياسى (UWW) شۆەيتساريانىڭ لوزاننا قالاسىنداعى Maison du Sport International سپورت كەشەنىندە ءۇش ديستسيپلينا بويىنشا مامانداندىرىلعان كەڭسە اشۋ ارقىلى گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيون باعىتىن دامىتۋعا ماڭىزدى كەزەڭ باستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform UWW گە سىلتەمە جاساپ.
جاڭا كەڭسە UWW شەڭبەرىندە گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيوندى ودان ءارى دامىتۋ جانە باسقارۋ بويىنشا وپەراتسيالىق ورتالىق رەتىندە قىزمەت ەتەدى.
اشىلۋ سالتاناتىنا UWW پرەزيدەنتى نەناد لالوۆيچ، UWW قاۋىمداستىرىلعان ستيلدەر كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى جانە UWW ۆيتسە-پرەزيدەنتى روديكا ياكسي، UWW گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيون كوميتەتىنىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى ادريان باكوش جانە كوميتەت مۇشەسى گادجي گادجيەۆ قاتىستى.
ميحال بۋحەل جاڭا كەڭسەنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى. 21-اقپاندا باكۋدە بىرىككەن الەم كۇرەسىنىڭ گرەپپلينگ باسشىسى قىزمەتىنە كىرىسكەن تولەگەن قۇماروۆ تا كەزدەسۋگە قاتىسادى. UWW گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيون كوميتەتىنىڭ قۇرامىندا ول دا الەم بويىنشا گرەپپلينگتىڭ ستراتەگيالىق دامۋىنا جاۋاپتى بولادى.
الداعى كۇندەرى وسى سالالاردى دامىتۋعا باعىتتالعان نەگىزگى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى باستاۋ ءۇشىن جۇمىس توبى قۇرىلادى.
UWW كوميتەتى العا قويعان نەگىزگى ماقساتتار - گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيوندى جۇيەلى تۇردە دامىتۋ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە كەڭەيتۋ، ۇلتتىق فەدەراتسيالاردى قولداۋ جانە بۇكىل الەم بويىنشا سپورتشىلار ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشۋ.
بۇعان دەيىن بىرىككەن كۇرەس الەمىنىڭ باسشىلارى استاناعا ساپارمەن كەلگەن بولاتىن.