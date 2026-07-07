KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    لوزاننادا گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيون بويىنشا مامانداندىرىلعان كەڭسە اشىلدى

    استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق بىرىككەن كۇرەس ستيلدەرى فەدەراتسياسى (UWW) شۆەيتساريانىڭ لوزاننا قالاسىنداعى Maison du Sport International سپورت كەشەنىندە ءۇش ديستسيپلينا بويىنشا مامانداندىرىلعان كەڭسە اشۋ ارقىلى گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيون باعىتىن دامىتۋعا ماڭىزدى كەزەڭ باستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform UWW گە سىلتەمە جاساپ.

    UWW открыла в Лозанне спеццентр
    Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

    جاڭا كەڭسە UWW شەڭبەرىندە گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيوندى ودان ءارى دامىتۋ جانە باسقارۋ بويىنشا وپەراتسيالىق ورتالىق رەتىندە قىزمەت ەتەدى.

    اشىلۋ سالتاناتىنا UWW پرەزيدەنتى نەناد لالوۆيچ، UWW قاۋىمداستىرىلعان ستيلدەر كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى جانە UWW ۆيتسە-پرەزيدەنتى روديكا ياكسي، UWW گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيون كوميتەتىنىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى ادريان باكوش جانە كوميتەت مۇشەسى گادجي گادجيەۆ قاتىستى.

    UWW открыла в Лозанне специализированный офис по грэпплингу, ММА и панкратиону
    Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

    ميحال بۋحەل جاڭا كەڭسەنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى. 21-اقپاندا باكۋدە بىرىككەن الەم كۇرەسىنىڭ گرەپپلينگ باسشىسى قىزمەتىنە كىرىسكەن تولەگەن قۇماروۆ تا كەزدەسۋگە قاتىسادى. UWW گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيون كوميتەتىنىڭ قۇرامىندا ول دا الەم بويىنشا گرەپپلينگتىڭ ستراتەگيالىق دامۋىنا جاۋاپتى بولادى.

    UWW открыла в Лозанне специализированный офис по грэпплингу, ММА и панкратиону
    Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

    الداعى كۇندەرى وسى سالالاردى دامىتۋعا باعىتتالعان نەگىزگى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى باستاۋ ءۇشىن جۇمىس توبى قۇرىلادى.

    Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)
    Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

    UWW كوميتەتى العا قويعان نەگىزگى ماقساتتار - گرەپپلينگ، MMA جانە پانكراتيوندى جۇيەلى تۇردە دامىتۋ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە كەڭەيتۋ، ۇلتتىق فەدەراتسيالاردى قولداۋ جانە بۇكىل الەم بويىنشا سپورتشىلار ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشۋ.

    UWW открыла в Лозанне специализированный офис по грэпплингу, ММА и панкратиону
    Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

    بۇعان دەيىن بىرىككەن كۇرەس الەمىنىڭ باسشىلارى استاناعا ساپارمەن كەلگەن بولاتىن.

    سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور