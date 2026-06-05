ۆەلوسيپەدشىلەر مەن ساموكاتشىلار نازارىنا: پوليتسيا ماڭىزدى ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - جاز مەزگىلىندە ۆەلوسيپەد پەن ەلەكترساموكات پايدالانۋشىلار سانى ءسوزسىز ارتادى. وسىعان بايلانىستى پوليتسيا جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزىن ەسكە سالادى.
ءتارتىپ ساقشىلارى جولعا شىعار الدىندا قورعانىش دۋلىعاسىن كيىپ، ۆەلوسيپەدتىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن تەكسەرۋگە كەڭەس بەرەدى. تەجەگىش جۇيەسى، رۋل، دوڭگەلەكتەر مەن جارىق بەرۋ قۇرىلعىلارى جارامدى بولۋى ءتيىس.
سونداي-اق ۆەلوسيپەدشىلەر ارنايى ۆەلوجولاقتارمەن ءجۇرىپ، جول بەلگىلەرى مەن باعدارشام تالاپتارىن ساقتاۋى قاجەت. جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلىنەن وتكەن كەزدە ۆەلوسيپەدتەن ءتۇسىپ، جولدى جاياۋ كەسىپ وتكەن ءجون.
پوليتسيا قوزعالىس كەزىندە تەلەفون پايدالانۋدان، قۇلاققاپ تاعۋدان جانە قاۋىپتى مانيەۆرلەر جاساۋدان باس تارتۋعا شاقىرادى.
پوليتسيا ازاماتتاردى جول قوزعالىسى مادەنيەتىن ساقتاپ، ءوز قاۋىپسىزدىگى مەن اينالاسىنداعىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرادى.