ەلدوس سمەتوۆتىڭ قىتايدا وتەتىن گران-پري تۋرنيرىندەگى باستى قارسىلاستارى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - پاريج وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى ەلدوس سمەتوۆتىڭ قىتايدىڭ تسينداو قالاسىندا وتەتىن گران-پري تۋرنيرىندەگى باستى قارسىلاستارى فرانسيالىق رومەن ۆالادە-پيكار مەن يزرايلدىك دزيۋدوشى يتسحاك اشپيتس بولماق، دەپ حابارلايدى Sports.kz سايتى.
شينداوداعى تۋرنير ەلدوس سمەتوۆ ءۇشىن ەكى جىلدىق ۇزىلىستەن جانە پاريج وليمپياداسىنداعى جەڭىستەن كەيىنگى العاشقى رەسمي حالىقارالىق جارىس بولادى.
بۇعان دەيىن ول مامىر ايىنىڭ باسىندا استانادا وتكەن Grand Slam تۋرنيرىندە «Golden Fight» اياسىندا قىسقا كورسەتىلىم بەلدەسۋىن وتكىزگەن ەدى.
- وليمپيادا چەمپيونى پاريج وليمپياداسىنان كەيىنگى ەكى جىلدىق ۇزىلىستەن سوڭ قىتايداعى گران-پري تۋرنيرىندە تاتاميگە قايتا ورالادى. قازىرگى تاڭدا ونىڭ ەڭ مىقتى قارسىلاستارى ۆالادە-پيكار مەن يتسحاك اشپيتس،-دەپ حابارلايدى دەرەككوز.
رومەن ۆالادە-پيكار 60 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندەگى فرانسيا قۇراماسىنىڭ كوشباسشىلارىنىڭ ءبىرى سانالادى. ول 2025 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى جانە 2023-جىلعى ەۋروپا چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى.
ال يتسحاك اشپيتس - يزرايل قۇراماسىنىڭ 2028-جىلعى وليمپيادا الدىنداعى بولاشاق كوشباسشىلارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن 18 جاستاعى سپورتشى. ونىڭ باستى جەتىستىكتەرى قاتارىندا Grand Slam ءتۋرنيرىنىڭ التىنى، 2026 -جىلى تبيليسيدە وتكەن ەرەسەكتەر اراسىنداعى ەۋروپا چەمپيوناتىنىڭ قولاسى جانە 2023 -جىلعى كادەتتەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنداعى جەڭىسى بار.
دزيۋدودان الەمدىك گران-پري كەزەڭى قىتايدىڭ تسينداو قالاسىندا 26-28 ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى.
حالىقارالىق دزيۋدو فەدەراتسياسى (IJF) ەلدوس سمەتوۆتىڭ 60 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە قاتىساتىنىن رەسمي تۇردە راستادى. قازاقستاندىق سپورتشى ءتۋرنيردى جەتىنشى ءنومىرلى سپورتشى رەتىندە باستايدى.
ايتا كەتەيىك، ۇزاق ۋاقىت ۇزىلىستەن كەيىن تاتاميگە قايتا ورالعان ەلدوس سمەتوۆ باستى ماقساتى ەكى دۇركىن وليمپيادا چەمپيونى بولۋ ەكەنىن ايتتى.