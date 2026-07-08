ەلدوس سمەتوۆ شاۆكات راحمونوۆتىڭ كومانداسىندا جاتتىعىپ ءجۇر
استانا. قازاقپارات - Dar Team م م ا كومانداسىنىڭ باپكەرى ءورازالى الديبايەۆ دزيۋدودان وليمپيادا چەمپيونى ەلدوس سمەتوۆتىڭ ارالاس جەكپە-جەك زالىنداعى جاتتىعۋ ساتىنەن ۆيدەو جاريالادى.
ونىڭ مۇنداي جاتتىعۋلاردى بۇرىننان بەرى جاساپ جۇرگەنى بەلگىلى بولدى.
«وليمپيادا التىنى بار، ەندى UFC بەلبەۋىن السام با دەيدى»، - دەدى ول الەۋمەتتىك جەلىدە ەلدوس سمەتوۆتى بەلگىلەپ.
Dar Team كومانداسىنىڭ بەدەلدى باپكەرلەرىنىڭ ءبىرى، شاۆكات راحمونوۆتىڭ تالىمگەرى ەدۋارد بازروۆ Tengri Sport-قا ەلدوس سمەتوۆ م م ا ماماندارىمەن جاتتىعىپ جۇرگەنىنە كوپ جىل بولعانىن، ال ونىڭ UFC- گە اۋىساتىنى تۋرالى اڭگىمە جاي عانا ءازىل ەكەنىن ايتقان.
«ەلدوسپەن 2018-جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلەمىز. ول بىزگە جالپى دەنە دايىندىعى جيىنىنا كەلدى. ءبىر اي بويى قولعاپپەن جۇمىس ىستەپ، سەرپىلىپ قايتۋ ءۇشىن دايىندالادى»، - دەدى ەدۋارد بازروۆ.
ەسكە سالايىق، جۋىردا قىتايدىڭ تسينداو قالاسىندا وتكەن گران-پري سەرياسىنداعى حالىقارالىق تۋرنيردە ەلدوس سمەتوۆ رەسەي وكىلى ايۋب بليەۆتەن جەڭىلدى.