KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدوس سمەتوۆ شاۆكات راحمونوۆتىڭ كومانداسىندا جاتتىعىپ ءجۇر

    استانا. قازاقپارات - Dar Team م م ا كومانداسىنىڭ باپكەرى ءورازالى الديبايەۆ دزيۋدودان وليمپيادا چەمپيونى ەلدوس سمەتوۆتىڭ ارالاس جەكپە-جەك زالىنداعى جاتتىعۋ ساتىنەن ۆيدەو جاريالادى.

    Елдос Сметов
    Фото: Сали Сабиров

    ونىڭ مۇنداي جاتتىعۋلاردى بۇرىننان بەرى جاساپ جۇرگەنى بەلگىلى بولدى.

    «وليمپيادا التىنى بار، ەندى UFC بەلبەۋىن السام با دەيدى»، - دەدى ول الەۋمەتتىك جەلىدە ەلدوس سمەتوۆتى بەلگىلەپ.

    Dar Team كومانداسىنىڭ بەدەلدى باپكەرلەرىنىڭ ءبىرى، شاۆكات راحمونوۆتىڭ تالىمگەرى ەدۋارد بازروۆ Tengri Sport-قا ەلدوس سمەتوۆ م م ا ماماندارىمەن جاتتىعىپ جۇرگەنىنە كوپ جىل بولعانىن، ال ونىڭ UFC- گە اۋىساتىنى تۋرالى اڭگىمە جاي عانا ءازىل ەكەنىن ايتقان.

    «ەلدوسپەن 2018-جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلەمىز. ول بىزگە جالپى دەنە دايىندىعى جيىنىنا كەلدى. ءبىر اي بويى قولعاپپەن جۇمىس ىستەپ، سەرپىلىپ قايتۋ ءۇشىن دايىندالادى»، - دەدى ەدۋارد بازروۆ.

    ەسكە سالايىق، جۋىردا قىتايدىڭ تسينداو قالاسىندا وتكەن گران-پري سەرياسىنداعى حالىقارالىق تۋرنيردە ەلدوس سمەتوۆ رەسەي وكىلى ايۋب بليەۆتەن جەڭىلدى.

    قوعام سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور