ەلدوس سمەتوۆ الەم چەمپيوناتىنا قاتىسپايتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان دزيۋدو فەدەراتسياسى باكۋدە (ازەربايجان) وتەتىن ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن بالۋانداردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
ءدۇبىرلى دودادا ەل نامىسىن 15 دزيۋدوشى قورعايدى.
ەرلەر اراسىندا
60 كەلىگە دەيىن: امان باقىتجان، شەرزود داۆلاتوۆ
66 كەلىگە دەيىن: نۇرقانات سەرىكبايەۆ، اسىلجان جۇباتقانوۆ
73 كەلىگە دەيىن: ەسەت قۋانوۆ، اڭساربەك عاينۋللين
81 كەلىگە دەيىن: جالعاس قايروللا، ابىلايحان جۇبانازار
90 كەلىگە دەيىن: دانيل كرىلوۆ
ايەلدەر اراسىندا
48 كەلىگە دەيىن: ءابيبا ءابۋجاقىنوۆا، عاليا تىنبايەۆا
63 كەلىگە دەيىن: ەسميگۇل كۋيۋلوۆا
78 كەلىگە دەيىن: ارۋنا جانگەلدينا
78 كەلىدەن جوعارى: اقەركە رامازانوۆا، كاميلا بەرلىقاش
ايتا كەتەيىك، وتانداستارىمىز جەكە جانە ارالاس كوماندالىق سايىستا سىنعا تۇسەدى. الەم بىرىنشىلىگى 4-11-قازان ارالىعىندا وتەدى.