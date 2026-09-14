KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدوس سمەتوۆ الەم چەمپيوناتىنا قاتىسپايتىن بولدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان دزيۋدو فەدەراتسياسى باكۋدە (ازەربايجان) وتەتىن ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن بالۋانداردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.

    Елдос Сметов
    Фото: НОК РК

    ءدۇبىرلى دودادا ەل نامىسىن 15 دزيۋدوشى قورعايدى.

    ەرلەر اراسىندا

    60 كەلىگە دەيىن: امان باقىتجان، شەرزود داۆلاتوۆ

    66 كەلىگە دەيىن: نۇرقانات سەرىكبايەۆ، اسىلجان جۇباتقانوۆ

    73 كەلىگە دەيىن: ەسەت قۋانوۆ، اڭساربەك عاينۋللين

    81 كەلىگە دەيىن: جالعاس قايروللا، ابىلايحان جۇبانازار

    90 كەلىگە دەيىن: دانيل كرىلوۆ

    ايەلدەر اراسىندا

    48 كەلىگە دەيىن: ءابيبا ءابۋجاقىنوۆا، عاليا تىنبايەۆا

    63 كەلىگە دەيىن: ەسميگۇل كۋيۋلوۆا

    78 كەلىگە دەيىن: ارۋنا جانگەلدينا

    78 كەلىدەن جوعارى: اقەركە رامازانوۆا، كاميلا بەرلىقاش

    ايتا كەتەيىك، وتانداستارىمىز جەكە جانە ارالاس كوماندالىق سايىستا سىنعا تۇسەدى. الەم بىرىنشىلىگى 4-11-قازان ارالىعىندا وتەدى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور