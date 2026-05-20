    ەلدوس سمەتوۆ پەن ابيبا ءابۋجاقىنوۆا قىتايدا ەل نامىسىن قورعايدى

    استانا. قازاقپارات - قازاقستان دزيۋدو فەدەراتسياسى قىتايدىڭ تسينداو قالاسىندا وتەتىن گران-پري تۋرنيرىنە قاتىساتىن ۇلتتىق قۇرامانىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.

    قازاقستان قۇراماسىنىڭ ساپىنا 21 دزيۋدوشى ەندى. ولاردىڭ قاتارىندا پاريجدە وتكەن 2024-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ەلدوس سمەتوۆ پەن وليمپيادانىڭ قولا جۇلدەگەرى عۇسمان قىرعىزبايەۆ تا بار. سونداي-اق ايەلدەر قۇراماسىنا الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى ابيبا ءابۋجاقىنوۆا قايتا ورالدى.

    قازاقستان قۇراماسى:

    ەرلەر:

    60 كەلىگە دەيىن - ەلدوس سمەتوۆ، تالعات ورىنباسار

    66 كەلىگە دەيىن - عۇسمان قىرعىزبايەۆ

    73 كەلىگە دەيىن - باقىتجان ابدۋراحمانوۆ، ەرسۇلتان دۇيسەنحان

    81 كەلىگە دەيىن - ابىلايحان جۇبانازار، ادىلەت المات

    90 كەلىگە دەيىن - ايدار اراپوۆ، دانييل كرىلوۆ

    100 كەلىگە دەيىن - اسقار ءبىرجانوۆ، باقجان بايتاس

    ايەلدەر:

    48 كەلىگە دەيىن - ابيبا ءابۋجاقىنوۆا

    52 كەلىگە دەيىن - مەرۋەرت سارسەنوۆا

    57 كەلىگە دەيىن - باقىت قۇساقبايەۆا

    63 كەلىگە دەيىن - ەسميگۇل كۋيۋلوۆا

    70 كەلىگە دەيىن - اجار اسحات، ءمولدىر نارىنوۆا

    78 كەلىگە دەيىن - ارۋنا جانگەلدينا، ەكاتەرينا توكاريەۆا

    78 كەلىدەن جوعارى - ايدا تويشيبەكوۆا، نازگۇل ماراتوۆا.

    Күнсұлтан Отарбай
