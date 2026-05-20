ەلدوس سمەتوۆ پەن ابيبا ءابۋجاقىنوۆا قىتايدا ەل نامىسىن قورعايدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان دزيۋدو فەدەراتسياسى قىتايدىڭ تسينداو قالاسىندا وتەتىن گران-پري تۋرنيرىنە قاتىساتىن ۇلتتىق قۇرامانىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ ساپىنا 21 دزيۋدوشى ەندى. ولاردىڭ قاتارىندا پاريجدە وتكەن 2024-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ەلدوس سمەتوۆ پەن وليمپيادانىڭ قولا جۇلدەگەرى عۇسمان قىرعىزبايەۆ تا بار. سونداي-اق ايەلدەر قۇراماسىنا الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى ابيبا ءابۋجاقىنوۆا قايتا ورالدى.
قازاقستان قۇراماسى:
ەرلەر:
60 كەلىگە دەيىن - ەلدوس سمەتوۆ، تالعات ورىنباسار
66 كەلىگە دەيىن - عۇسمان قىرعىزبايەۆ
73 كەلىگە دەيىن - باقىتجان ابدۋراحمانوۆ، ەرسۇلتان دۇيسەنحان
81 كەلىگە دەيىن - ابىلايحان جۇبانازار، ادىلەت المات
90 كەلىگە دەيىن - ايدار اراپوۆ، دانييل كرىلوۆ
100 كەلىگە دەيىن - اسقار ءبىرجانوۆ، باقجان بايتاس
ايەلدەر:
48 كەلىگە دەيىن - ابيبا ءابۋجاقىنوۆا
52 كەلىگە دەيىن - مەرۋەرت سارسەنوۆا
57 كەلىگە دەيىن - باقىت قۇساقبايەۆا
63 كەلىگە دەيىن - ەسميگۇل كۋيۋلوۆا
70 كەلىگە دەيىن - اجار اسحات، ءمولدىر نارىنوۆا
78 كەلىگە دەيىن - ارۋنا جانگەلدينا، ەكاتەرينا توكاريەۆا
78 كەلىدەن جوعارى - ايدا تويشيبەكوۆا، نازگۇل ماراتوۆا.