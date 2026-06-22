لوس-اندجەلەس وليمپياداسىندا ەرىكتى بولعىڭىز كەلە مە؟ نەنى ءبىلۋ كەرەك
استانا. قازاقپارات - 2028-جىلى ا ق ش- تىڭ لوس-اندجەلەس قالاسى الەمدەگى ەڭ ءىرى سپورتتىق دودانى - جازعى وليمپيادا ويىندارىن قابىلدايدى. وسىعان بايلانىستى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن ۆولونتەرلەردى قابىلداۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوستى.
بۇل باستاما مىڭداعان ادامعا وليمپيادا اتموسفەراسىن جاقىننان سەزىنىپ، حالىقارالىق تاجىريبە جيناۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وليمپياداداعى ۆولونتەرلەردىڭ ءرولى قانداي؟
وليمپيادا ويىندارىن وتكىزۋ ءۇشىن تەك سپورتشىلار مەن باپكەرلەر عانا ەمەس، ونداعان مىڭ ەرىكتى دە قاجەت. لوس-اندجەلەس وليمپياداسىنىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارى شامامەن 60 مىڭ ۆولونتەر تارتۋدى جوسپارلاپ وتىر. ولار وليمپيادا جانە پاراليمپيادا ويىندارى كەزىندە ءتۇرلى باعىتتا قىزمەت اتقارادى.
ۆولونتەرلەر سپورتشىلار مەن قوناقتاردى قارسى الادى، كورەرمەندەرگە باعىت-باعدار بەرەدى، جارىس نىساندارىنداعى جۇمىستى ۇيلەستىرۋگە كومەكتەسەدى. سونىمەن قاتار مەديتسينالىق قولداۋ كورسەتۋ، تىلدىك اۋدارما جاساۋ، اقپاراتتىق قىزمەت كورسەتۋ سياقتى مىندەتتەردى دە اتقارۋى مۇمكىن.
ۆولونتەر بولۋدىڭ ارتىقشىلىقتارى
حالىقارالىق سپورتتىق ءىس-شارالاردا ۆولونتەرلىك قىزمەت كوپتەگەن مۇمكىندىك بەرەدى. بىرىنشىدەن، قاتىسۋشىلار الەمنىڭ ءار ەلىنەن كەلگەن ادامدارمەن تانىسىپ، كاسىبي جانە مادەني تاجىريبە الماسادى. ەكىنشىدەن، مۇنداي جۇمىس تۇيىندەمەنى تولىقتىرىپ، بولاشاق مانساپقا وڭ اسەر ەتۋى مۇمكىن.
وليمپيادا ۆولونتەرلەرى سپورت جۇلدىزدارىن جاقىننان كورىپ قانا قويماي، اۋقىمدى شارالاردى ۇيىمداستىرۋدىڭ قىر-سىرىن مەڭگەرەدى. كوپتەگەن ەرىكتىلەر ءۇشىن بۇل ءومىر بويى ەستە قالاتىن ەرەكشە تاجىريبە سانالادى.
باعدارلاما ەكى كەزەڭنەن تۇرادى
ۇيىمداستىرۋشىلار ۆولونتەرلىك باعدارلامانى ەكى باعىتقا بولگەن. ءبىرىنشى كەزەڭدە ۇمىتكەرلەر وليمپياداعا دايىندىق بارىسىندا وتكىزىلەتىن قوعامدىق، سپورتتىق جانە ەكولوگيالىق جوبالارعا قاتىسا الادى. بۇل ولاردىڭ تاجىريبە جيناپ، ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەرتەرەك مەڭگەرۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەكىنشى كەزەڭ - وليمپيادا مەن پاراليمپيادا ويىندارى كەزىندەگى تىكەلەي جۇمىس. ءدال وسى ۋاقىتتا ەرىكتىلەر نەگىزگى مىندەتتەردى اتقارادى.
قانداي تالاپتار قويىلادى؟
باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەر وليمپيادا باستالعان كەزدە كەمىندە 18 جاستا بولۋى كەرەك. سونداي-اق اعىلشىن ءتىلىن مەڭگەرۋى تالاپ ەتىلەدى.
ءاربىر ۆولونتەر ويىندار كەزەڭىندە ۇزاقتىعى شامامەن سەگىز ساعات بولاتىن كەمىندە ون اۋىسىم جۇمىس ىستەۋگە مىندەتتى. تىركەۋ 2026-جىلدىڭ 14-شىلدەسىندە، وليمپيادانىڭ اشىلۋىنا تۋرا ەكى جىل قالعاندا باستالادى.
وليمپيادا ۆولونتەرلىگى نەلىكتەن تانىمال؟
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، وليمپياداداعى ۆولونتەرلىك قوزعالىس سپورتتىق ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋدىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالعان. مىسالى، سوڭعى وليمپيادالاردا جۇزدەگەن مىڭ ادام ءوتىنىش بەرىپ، ولاردىڭ از عانا بولىگى ىرىكتەۋدەن وتكەن.
لوس-اندجەلەستەگى ويىندارعا قاتىسۋ مۇمكىندىگى اسىرەسە جاستار، ستۋدەنتتەر جانە سپورت مەنەدجمەنتى سالاسىنا قىزىعاتىن ماماندار ءۇشىن تارتىمدى بولماق. بۇل تەك ەرىكتىلىك قىزمەت ەمەس، الەمدىك سپورت تاريحىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالۋ مۇمكىندىگى.
ەسكە سالساق، لوس-اندجەلەستەگى وليمپيادا ويىندارى 2028-جىلدىڭ 14-30-شىلدەسى ارالىعىندا، ال پاراليمپيادا ويىندارى 15-27-تامىز ارالىعىندا وتەدى.