لوس-اندجەلەس وليمپياداسى: ويىندارعا بيلەتتى قالاي ساتىپ الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - لوس-اندجەلەستە وتەتىن 2028-جىلعى جازعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ باستالۋىنا ەكى جىلعا جەتەر-جەتپەس ۋاقىت قالدى.
دەگەنمەن جانكۇيەرلەر جارىس بيلەتتەرىن قازىردىڭ وزىندە Olympic Hospitality پاكەتتەرى ارقىلى ساتىپ الا الادى، دەپ حابارلايدى ۇ و ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەيىنىرەك بيلەتتەردى رەسمي قايتا ساتۋ پلاتفورماسى ارقىلى راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى.
2027-جىلى ۇيىمداستىرۋشىلار لوس-اندجەلەس وليمپياداسىنىڭ بيلەتتەرىن رەسمي ساتىلىمعا شىعارادى. ساتىلىمنىڭ ناقتى باستالۋ كۇنى، ساتىپ الۋ ءتارتىبى جانە قولجەتىمدى جارىس سەسسالارى تۋرالى اقپارات وليمپيادانىڭ رەسمي رەسۋرستارىندا جاريالانادى.
سول جىلى AXS، Eventim Ticketmaster جانە Sports Illustrated Tickets پلاتفورمالارى نەگىزىندە بيلەتتەردى رەسمي قايتا ساتۋ قىزمەتى ىسكە قوسىلادى. ونىڭ كومەگىمەن جانكۇيەرلەر پايدالانىلماعان بيلەتتەردى وزگە يەلەرىنەن قاۋىپسىز تۇردە ساتىپ الىپ، الاياقتىق قاۋپىنەن ساقتانا الادى.
قازىردىڭ وزىندە جانكۇيەرلەر ارنايى Olympic Hospitality باعدارلاماسى ارقىلى قىزمەت كورسەتۋ پاكەتتەرىنە تاپسىرىس بەرە الادى. برون تاپسىرىس راسىمدەلگەن بويدا راستالادى.
بۇل پاكەتتەر جارىسقا كىرۋ بيلەتىمەن قاتار ءبىرقاتار قوسىمشا قىزمەتتى قامتيدى. اتاپ ايتقاندا، كورىنىسى قولايلى ورىندار، ەكسكليۋزيۆتى لاۋندجدار مەن جەكە لوجالارعا كىرۋ مۇمكىندىگى، مەيرامحانا قىزمەتى، سۋسىندار، ويىن-ساۋىق باعدارلامالارى، سونداي-اق، قاجەت بولعان جاعدايدا قوناقۇيگە ورنالاستىرۋ نۇسقالارى ۇسىنىلادى. ۇسىنىستارمەن تانىسىپ، برون جاساۋ ءۇشىن hospitality.la28.org رەسمي پورتالىنا كىرۋگە بولادى.
باعاسى مەن شەكتەۋلەر
ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى بيلەت باعاسىنىڭ قولجەتىمدى دەڭگەيدە ساقتالاتىنىن مالىمدەدى. ەڭ ارزان بيلەتتەردىڭ قۇنى 28 ا ق ش دوللارىنان باستالادى. بيلەتتەردىڭ شامامەن جارتىسى 200 دوللاردان تومەن، ال 75 پايىزدان استامى 400 دوللاردان تومەن باعامەن ۇسىنىلادى. ال اشىلۋ جانە جابىلۋ سالتاناتتارىنا ارنالعان ەڭ قىمبات بيلەتتەر پرەميۋم ساناتىنا جاتادى.
ساتىپ الۋشىلار ءۇشىن ءبىرقاتار شەكتەۋ دە قاراستىرىلعان. ءبىر ادام ەڭ كوپ دەگەندە 12 بيلەتكە دەيىن ساتىپ الا الادى. ونىڭ ىشىندە اشىلۋ جانە جابىلۋ سالتاناتتارىنا جالپى ليميت اياسىندا ءتورت بيلەتتەن ارتىق راسىمدەۋگە بولمايدى. بيلەت پلاتفورمالارىندا 18 جاسقا تولعان ازاماتتار عانا تىركەلە الادى. سونىمەن قاتار جاسىنا قاراماستان، ونىڭ ىشىندە كىشكەنتاي بالالار دا ءاربىر جارىسقا جەكە بيلەتپەن كىرۋى ءتيىس.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2028-جىلعى جازعى وليمپيادا ويىندارى 14-30 شىلدە ارالىعىندا لوس-اندجەلەستە وتەدى.
بۇعان دەيىن لوس-اندجەلەس-2028 وليمپياداسىنا ۆولونتەر قابىلداۋ باستالعانىن جازدىق.