لوس-اندجەلەس-2028 وليمپياداسىنا ۆولونتەر قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - لوس-اندجەلەستە وتەتىن وليمپيادا جانە پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى ۆولونتەرلىك باعدارلاماعا ءوتىنىم قابىلداۋدىڭ باستالعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى ۇ و ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
كانديداتتاردى تىركەۋ 2026-جىلعى 14-شىلدەدە، ياعني وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا ءدال ەكى جىل قالعاندا باستالادى.
رەسمي اقپاراتقا سايكەس، ۆولونتەرلىك كورپۋستىڭ قۇرامىنا شامامەن 60 مىڭ ادام ەنەدى. ولار وليمپيادا جانە پاراليمپيادا ويىندارى كەزىندە الەمدەگى ەڭ ءىرى كوپسالالى سپورتتىق ءىس-شارانى ۇيىمداستىرۋعا كومەكتەسەدى.
بولاشاق ۆولونتەرلەر سپورتشىلار مەن قوناقتاردى قارسى الىپ، ولارعا باعىت-باعدار بەرەدى، سپورت نىساندارىنداعى كورەرمەندەرگە كومەكتەسەدى، ناۆيگاتسيالىق قىزمەت اتقارادى، سونداي-اق مەديتسينالىق سۇيەمەلدەۋ مەن اۋدارما سياقتى ءتۇرلى باعىتتار بويىنشا قولداۋ كورسەتەدى.
ۆولونتەرلىك ورىنداردىڭ باسىم بولىگى ۇلكەن لوس-اندجەلەس وڭىرىندە ۇسىنىلادى. سونىمەن قاتار، وليمپيادا ويىندارىنىڭ جەكەلەگەن جارىستارى وتەتىن ا ق ش- تىڭ باسقا قالالارىنداعى سپورت نىساندارى ءۇشىن دە ەرىكتىلەر قابىلدانادى.
ويىنداردىڭ ۆولونتەرلىك باعدارلاماسى ەكى باعىتتان تۇرادى. ءبىرىنشى باعىت وليمپياداعا دايىندىق كەزەڭىندە لوس-اندجەلەس پەن ونىڭ ماڭىندا ۇيىمداستىرىلاتىن قوعامدىق، سپورتتىق جانە ەكولوگيالىق باستامالارعا قاتىسۋدى قامتيدى. ەكىنشى باعىت وليمپيادا جانە پاراليمپيادا ويىندارى كەزىندە تىكەلەي قىزمەت اتقارۋدى كوزدەيدى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، دايىندىق كەزەڭىندەگى ءىس-شارالارعا قاتىسۋ ۇمىتكەرلەرگە تاجىريبە جيناقتاۋعا، ءىرى سپورتتىق جارىستاردى ۇيىمداستىرۋ ۇدەرىسىمەن تانىسۋعا جانە وليمپيادا قوزعالىسىنىڭ ءبىر بولىگىنە ويىندار باستالعانعا دەيىن-اق اينالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەر وليمپيادا باستالعان ساتتە كەمىندە 18 جاستا بولۋى جانە اعىلشىن ءتىلىن مەڭگەرۋى قاجەت. ءاربىر ۆولونتەر وليمپيادا نەمەسە پاراليمپيادا ويىندارى كەزىندە ۇزاقتىعى شامامەن سەگىز ساعات بولاتىن كەمىندە ون اۋىسىمدا جۇمىس ىستەۋى ءتيىس. باعدارلاماعا قاتىسۋعا ءوتىنىمدى وسى سىلتەمە ارقىلى جولداۋعا بولادى.
ەسكە سالساق، لوس-اندجەلەستەگى وليمپيادا ويىندارى 2028-جىلدىڭ 14-30-شىلدە ارالىعىندا، ال پاراليمپيادا ويىندارى 15-27-تامىز ارالىعىندا وتەدى.
بۇعان دەيىن لوس-اندجەلەس- 2028 وليمپياداسىنىڭ تولىق كەستەسى جاريالاندى.