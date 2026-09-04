فلوريدالىق ءۇيىن 60 ميلليون دوللارعا ساتپاق
استانا. قازاقپارات - فلوريداداعى مۇحيت جاعالاۋىنداعى ءۇي 59,95 ميلليون دوللارعا ساتىلىمعا شىعارىلدى. بۇل ءۇيدى ول 2018 -جىلى 3 ەسە ارزان باعاعا العان ەكەن.
ساتۋشىنىڭ وكىلى 59,95 ميلليون دوللارلىق باعا نارىقتاعى قازىرگى جاعدايعا سايكەس كەلەدى دەپ ەسەپتەيدى.
The Wall Street Journal اقپاراتى نەگىزىندە Aikyn.kz باسىلىمى 60 ميلليون دوللارعا جۋىق باعالانعان ءۇيدىڭ ەرەكشەلىكتەرىن باياندايدى.
ستەنلي ميددلمان مەن ونىڭ جۇبايى روسلين ميددلمان فلوريدا شتاتىنىڭ پالم-بيچ وكرۋگىندەگى وۋشەن-ريدج قالاشىعىندا ورنالاسقان ءۇيدى شامامەن سەگىز جىل بۇرىن ساتىپ العان. جەر رەەسترىنىڭ مالىمەتىنشە، 2018 -جىلى ەرلى-زايىپتى جىلجىمايتىن مۇلىككە شامامەن 19,9 ميلليون دوللار تولەگەن. قازىر ونىڭ سۇرالىپ وتىرعان باعا - 59,95 ميلليون دوللار.
ءۇي اتلانت مۇحيتىنىڭ جاعالاۋىنداعى 0,63 گەكتار جەر تەلىمىندە ورنالاسقان. ونىڭ ىشكى تۇرعىن اۋدانى 980 شارشى مەتر. بەس جاتىن بولمەلى رەزيدەنتسيانىڭ ينتەرەرىندە قابىرعالار اعاش پانەلدەر مەن ماتامەن ارلەنگەن. تولىق جابدىقتالعان بارى مەن كامينى بار دەمالىس بولمەسى، بىرنەشە تەرراسا جانە اشىق اسپان استىنداعى ءاسۇي بار.
ميددلماندار ءۇيدى قۇرىلىس سالۋشىدان ساتىپ العاننان بەرى وعان ايتارلىقتاي وزگەرىس ەنگىزبەگەن. نىساندى ساتۋمەن اينالىسىپ جاتقان Douglas Elliman اگەنتى نيكولاس مالينوسكيدىڭ ايتۋىنشا، مەنشىك يەسى وسى ماڭنان باسقا جىلجىمايتىن مۇلىك ساتىپ العاندىقتان ءۇيىن ساتۋعا شەشىم قابىلداعان.
وۋشەن-ريدج - پاندەميادان كەيىن اۋقاتتى ساتىپ الۋشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعى ايتارلىقتاي ارتقان پالم-بيچ وكرۋگىندەگى شاعىن جاعالاۋداعى ەلدى مەكەندەردىڭ ءبىرى. مۇحيت جاعاسىنداعى جەكە ۇيلەر سانىنىڭ از بولۋى ۇسىنىستى شەكتەپ، جىلجىمايتىن مۇلىك قۇنىنىڭ كۇرت وسۋىنە اسەر ەتكەن. ساتۋشىنىڭ وكىلى 59,95 ميلليون دوللارلىق باعا نارىقتاعى قازىرگى جاعدايعا سايكەس كەلەدى دەپ ەسەپتەيدى.
«ولار قول جەتپەيتىن باعانى كوزدەپ وتىرعان جوق. ءۇيدى وسى ماۋسىمدا ساتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن دەڭگەيدە باعالاپ وتىر»، - دەيدى مالينوسكي.
ءۇيدىڭ 2018 -جىلعى مامىلەسى دە سول كەزدە نازار اۋدارتقان ەدى. ميددلمان ونى شامامەن 19,9 ميلليون دوللارعا ساتىپ العان. ول كەزدە نىساننىڭ باستاپقى سۇرالعان باعاسى 24,9 ميلليون دوللار بولعانىمەن، مامىلە شامامەن 20 پايىز جەڭىلدىكپەن جاسالعان.
قازىرگى 59,95 ميلليون دوللارلىق باعا سەگىز جىل بۇرىنعى ساتىپ الۋ قۇنىنان شامامەن 40 ميلليون دوللارعا جوعارى. بۇنداي ءوسىم ميددلمانداردىڭ ۇيگە اۋقىمدى وزگەرىس ەنگىزبەۋىنە قاراماستان قالىپتاسىپ وتىر. وسىنىڭ ءوزى پالم-بيچ وكرۋگىندەگى مۇحيت جاعالاۋىنداعى شەكتەۋلى ۇسىنىس پەن قىمبات جىلجىمايتىن مۇلىككە سۇرانىستىڭ قانشالىقتى كۇشەيگەنىن كورسەتەدى.