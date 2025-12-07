ەلوردانىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋ: قالانى اينالىپ وتەتىن تەمىرجول سالىنادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك پەن «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات الدىبەرگەنوۆ جۇمىس كەزدەسۋ بارىسىندا ەلوردانىڭ كولىك جۇيەسىن دامىتۋ بويىنشا كەشەندى ستراتەگيا ازىرلەۋ بويىنشا جيىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
تاراپتار جول جانە كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋدى، تەمىرجول قاتىناسىن قالالىق ورتاعا ينتەگراتسيالاۋدى، سونداي-اق ەلوردا شەكارالارىندا كولىك- لوگيستيكالىق جۇيەنى، قالا تۇرعىندارىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە قالالىق ۇتقىرلىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋدى قوسا العاندا، وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلادى.
استانا بۇگىندە ەلىمىزدىڭ نەگىزگى كولىك حابى بولىپ تابىلىپ، ول ارقىلى قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرلەرىن بايلانىستىراتىن جانە ودان تىسقارى شىعاتىن اسا ماڭىزدى تەمىرجول، اۆتوموبيل جانە اۆياتسيالىق مارشرۋتتار وتەتىندىگى اتالدى.
- جەكە ينۆەستيتسيالاردى تارتا وتىرىپ، قالانى اينالىپ وتەتىن تەمىرجول جولىن سالۋ جونىندەگى باسىمدىقتى جوبا جەكە قارالدى. قالا استانانىڭ دامۋ مەن حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق، ينۆەستيتسيالار تارتۋ ورتالىعى رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتىپ، لوگيستيكالىق اعىنداردى باسقارۋدا، جولاۋشىلار مەن جۇك تاسىمالىن ۇيلەستىرۋدە ستراتەگيالىق ءرول اتقارادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كولىك توراپتارىنا ىرگەلەس اۋماقتاردى اباتتاندىرۋ، لوگيستيكانى جاقسارتۋ جانە ينفراقۇرىلىم وبەكتىلەرىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ديالوگ شەڭبەرىندە ەكى تاراپ قازىرگى استانانىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە جاۋاپ بەرەتىن ءتيىمدى جانە ورنىقتى كولىك جۇيەسىن قۇرۋ ءۇشىن كۇش-جىگەردى ودان ءارى ۇيلەستىرۋ تۋرالى ۋاعدالاستى.