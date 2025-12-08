ق ز
    11:21, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ەلوردانىڭ بايقوڭىر اۋدانىندا ءبىر قاباتتى پاۆيلون ورتەنىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM — استانالىق ءورت سوندىرۋشىلەر بايقوڭىر اۋدانىنداعى ورتكە جەدەل جۇمىلدىرىلدى، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Астанадағы өрт
    Фото: Видеодан скрин

    — ەلوردادا قۇتقارۋشىلار وسى ساتتە بايقوڭىر اۋدانى امانگەلدى يمانوۆ كوشەسىندە ورنالاسقان جەكە تۇرعان ءبىر قاباتتى پاۆيلوندا شىققان ءورتتى ءسوندىرىپ جاتىر. وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالادى. زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات 112 گە تۇسكەن جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ءورت سوندىرۋشىلەر وقيعا ورنىندا جوعارى دارەجەمەن جۇمىس جاساپ جاتىر.

