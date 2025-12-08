11:21, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ەلوردانىڭ بايقوڭىر اۋدانىندا ءبىر قاباتتى پاۆيلون ورتەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM — استانالىق ءورت سوندىرۋشىلەر بايقوڭىر اۋدانىنداعى ورتكە جەدەل جۇمىلدىرىلدى، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.
— ەلوردادا قۇتقارۋشىلار وسى ساتتە بايقوڭىر اۋدانى امانگەلدى يمانوۆ كوشەسىندە ورنالاسقان جەكە تۇرعان ءبىر قاباتتى پاۆيلوندا شىققان ءورتتى ءسوندىرىپ جاتىر. وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالادى. زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات 112 گە تۇسكەن جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ءورت سوندىرۋشىلەر وقيعا ورنىندا جوعارى دارەجەمەن جۇمىس جاساپ جاتىر.