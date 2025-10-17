ەلوردانىڭ اقىلى اۆتوتۇراقتارىندا مينۋتتىق تولەم ەنگىزىلمەك
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا شلاگباۋمى بار الاڭدىق تيپتەگى اۆتوتۇراققا تولەم الدىن الا ساعاتىنا 300 تەڭگە بولماق. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەكتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- بۇگىنگە دەيىن استانا قالاسى اۋماعىنداعى كوممۋنالدىق اقىلى اۆتوتۇراقتاردى (پاركينگتەردى) پايدالانۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ جوباسى ازىرلەنگەن. اتالعان ەرەجەلەردە مينۋتتىق تولەم قاراستىرىلعان جانە ۇسىنىلعان وزگەرىستەر «استانا تۇراق كەڭىستىگى» ج ش س- مەن مەملەكەتتىك- جەكە مەنشىك ارىپتەستىك شارتىن بۇزۋ ءراسىمى اياقتالعاننان كەيىن ەنگىزىلەتىن بولادى، - دەدى ەلوردا اكىمى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، ستاتسيونارلى فوتو- ۆيدەوفيكساتسيا جۇيەسىن ەنگىزۋ ينفراقۇرىلىمى مۇمكىندىك بەرەتىن بەلگىلى ءبىر اشىق اۆتوتۇراقتاردا جوسپارلانىپ وتىر.
- قازىرگى ۋاقىتتا شلاگباۋمى بار الاڭدىق تيپتەگى اۆتوتۇراققا الدىن الا ساعاتىنا 300 تەڭگە، ال اشىق تيپتەگى (كەدەرگىسىز) اۆتوتۇراققا ساعاتىنا 100 تەڭگە ءتاريفى قاراستىرىلىپ جاتىر. جۇرگىزىلگەن تالداۋعا سايكەس، جەكە مەنشىك اۆتوتۇراقتاردا ساعاتتىق اقى 300 تەڭگەدەن 5000 تەڭگەگە دەيىن وزگەرىپ وتىرادى، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك.
بۇعان دەيىن ەلوردانىڭ كولىك جانە جول- كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى «استانا تۇراق كەڭىستىگىنە» قاتىستى ماسەلەنى شەشۋ جۇمىستارى قاي كەزەڭدە ەكەنىنە جانە تۇراق تاريفىنە قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن ەدى.