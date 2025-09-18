ەلوردانىڭ الماتى اۋدانىندا جاڭا اللەيا اشىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا قالا تۇرعىندارىنىڭ دەمالىسى مەن سەرۋەندەۋى ءۇشىن اباتتاندىرىلعان جاڭا اللەيا اشىلدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جاڭا اللەيا الماتى اۋدانىنىڭ قايرات رىسقۇلبەكوۆ كوشەسى بويىندا ورنالاسقان جانە ەڭبەك ديناستيالارىنا ارنالادى. اشىلۋ سالتاناتىنا اۋدان اكىمدىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن جاقىن ماڭداعى ۇيلەردىڭ تۇرعىندارى قاتىستى. جينالعانداردىڭ الدىندا «ەلوردا» حورى مەن ە. راحماديەۆ اتىنداعى قالالىق فيلارمونيا ارتىستەرى ونەر كورسەتتى. بۇلدىرشىندەر ءۇشىن ويىندار، ۆيكتورينالار وتكىزىلىپ، انيماتورلارمەن كوڭىل كوتەرۋ باعدارلاماسى ۇيىمداستىرىلدى.
وتباسىلىق دەمالىسقا جاعداي جاساۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. بالالارعا ارنالعان كەڭ ويىن الاڭىنا ءقاۋىپسىز تارتان جابىندىسى توسەلىپ، زاماناۋي شاعىن ساۋلەتتىك ەلەمەنتتەر ورناتىلدى. سونىمەن قاتار زاماناۋي جانە ىڭعايلى ورىندىقتار، قوقىس كونتەينەرلەرى قويىلىپ، اۆتوتۇراق اۋماعى كەڭەيتىلدى، جاڭا اسفالت توسەلدى جانە جارىقتاندىرۋ جۇيەسى ورناتىلدى.
اللەيا بويىنا 200 دەن استام اعاش وتىرعىزىلدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل ەلوردادا شامامەن 170 اۋلا مەن قوعامدىق كەڭىستىك (گۇلزارلار، جەلەكجولدار، ساياباقتار) اباتتاندىرىلۋدا. بۇل جۇمىس بارلىق اۋداندى، ونىڭ ىشىندە تۇرعىن الاپتاردى قامتيدى. قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىستىڭ باسىم بولىگى اياقتالدى.