ەلوردانىڭ 2026 -جىلعا بيۋدجەتى قانداي
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى ءماسليحاتى كەزەكتەن تىس وتىرىستا ەلوردا بيۋدجەتىنىڭ كىرىس بولىگىن 79,4 ميلليارد تەڭگەگە ۇلعايتۋ تۋرالى ناقتىلاۋدى بەكىتتى. بۇل تۋرالى قالالىق ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ايجان تۇگەلبايەۆا ءمالىم ەتتى.
- ناقتى سالىقتىق جانە وزگە دە تۇسىمدەردىڭ جينالۋىنا جۇرگىزىلگەن تالداۋ نەگىزىندە جەكەلەگەن كىرىستەر بويىنشا جوسپاردى 79,4 ميلليارد تەڭگەگە، ونىڭ ىشىندە سالىقتار بويىنشا 72,6 ميلليارد تەڭگەگە ارتتىرۋدى ۇسىنامىز. ق ق س تولەۋشىلەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە بەرىلۋىنە، سالىق زاڭناماسىنداعى جەكەلەگەن وزگەرىستەر ديناميكاسىن، سونداي-اق كۇتىلەتىن 10 پايىزدىق ءوسىمدى ەسكەرە وتىرىپ، سالىقتىق تۇسىمدەر جوسپارى 1 تريلليون 91 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە بەكىتىلدى، - دەدى ايجان تۇگەلبايەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوباعا سايكەس ەلوردانىڭ 2026 -جىلعا ارنالعان ناقتىلانعان بيۋدجەتى 1 تريلليون 360 ميلليارد 833 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى.
- تۇسىمدەر قۇرىلىمى تومەندەگىدەي:
- مەنشىكتى كىرىستەر - 1 تريلليون 193 ميلليارد 196 ميلليون تەڭگە؛
- رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بولىنەتىن ترانسفەرتتەر - 102 ميلليارد 921 ميلليون تەڭگە؛
- مەملەكەتتىك باعالى قاعازدار شىعارۋ - 20 ميلليارد تەڭگە، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
سونىمەن قاتار ايجان تۇگەلبايەۆا ءماسليحات كوميسسيالارىنىڭ وتىرىستارىندا ناقتىلانعان بيۋدجەت جوباسى تالقىلانعانىن اتاپ ءوتتى. دەپۋتاتتاردىڭ ۇسىنىمدارىن ەسكەرە وتىرىپ، جەكەلەگەن شىعىس باپتارى تولىقتىرىلىپ، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ءىس-شارالاردى قارجىلاندىرۋ قولداۋ تاپقان. كۇتىلەتىن قوسىمشا تۇسىمدەر ەسەبىنەن كولىك، ەنەرگەتيكا، تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق جانە باسقا دا سالالارداعى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋ ۇلعايتىلماق.
ايتا كەتەيىك، الماتىنىڭ بيىلعى ناقتىلانعان بيۋدجەتى 2,8 تريلليون تەڭگە بولدى.