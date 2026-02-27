ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ەلوردانىڭ 2026 -جىلعا بيۋدجەتى قانداي

    استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى ءماسليحاتى كەزەكتەن تىس وتىرىستا ەلوردا بيۋدجەتىنىڭ كىرىس بولىگىن 79,4 ميلليارد تەڭگەگە ۇلعايتۋ تۋرالى ناقتىلاۋدى بەكىتتى. بۇل تۋرالى قالالىق ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ايجان تۇگەلبايەۆا ءمالىم ەتتى.

    бюджет
    كوللاج: Kazinform؛ Freepik

    - ناقتى سالىقتىق جانە وزگە دە تۇسىمدەردىڭ جينالۋىنا جۇرگىزىلگەن تالداۋ نەگىزىندە جەكەلەگەن كىرىستەر بويىنشا جوسپاردى 79,4 ميلليارد تەڭگەگە، ونىڭ ىشىندە سالىقتار بويىنشا 72,6 ميلليارد تەڭگەگە ارتتىرۋدى ۇسىنامىز. ق ق س تولەۋشىلەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە بەرىلۋىنە، سالىق زاڭناماسىنداعى جەكەلەگەن وزگەرىستەر ديناميكاسىن، سونداي-اق كۇتىلەتىن 10 پايىزدىق ءوسىمدى ەسكەرە وتىرىپ، سالىقتىق تۇسىمدەر جوسپارى 1 تريلليون 91 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە بەكىتىلدى، - دەدى ايجان تۇگەلبايەۆا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، جوباعا سايكەس ەلوردانىڭ 2026 -جىلعا ارنالعان ناقتىلانعان بيۋدجەتى 1 تريلليون 360 ميلليارد 833 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى.

    - تۇسىمدەر قۇرىلىمى تومەندەگىدەي:

    - مەنشىكتى كىرىستەر - 1 تريلليون 193 ميلليارد 196 ميلليون تەڭگە؛

    - رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بولىنەتىن ترانسفەرتتەر - 102 ميلليارد 921 ميلليون تەڭگە؛

    - مەملەكەتتىك باعالى قاعازدار شىعارۋ - 20 ميلليارد تەڭگە، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.

    سونىمەن قاتار ايجان تۇگەلبايەۆا ءماسليحات كوميسسيالارىنىڭ وتىرىستارىندا ناقتىلانعان بيۋدجەت جوباسى تالقىلانعانىن اتاپ ءوتتى. دەپۋتاتتاردىڭ ۇسىنىمدارىن ەسكەرە وتىرىپ، جەكەلەگەن شىعىس باپتارى تولىقتىرىلىپ، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ءىس-شارالاردى قارجىلاندىرۋ قولداۋ تاپقان. كۇتىلەتىن قوسىمشا تۇسىمدەر ەسەبىنەن كولىك، ەنەرگەتيكا، تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق جانە باسقا دا سالالارداعى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋ ۇلعايتىلماق.

    ايتا كەتەيىك، الماتىنىڭ بيىلعى ناقتىلانعان بيۋدجەتى 2,8 تريلليون تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا ايماق استانا
