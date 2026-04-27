    ەلوردالىق وقۋشىلار مەن جەڭىلدىك ساناتىنداعى ازاماتتارعا LRT كارتاسى بەرىلەدى

    استانا. قازاقپارات – 28-ساۋىردەن باستاپ استانا قالاسى وقۋشىلارى مەن جەڭىلدىك ساناتتارىنا ارنالعان LRT اتاۋلى كولىك كارتاسىن راسىمدەۋگە ونلاين ءوتىنىم بەرۋ قىزمەتى ىسكە قوسىلادى.

    LRT اتاۋلى كولىك كارتاسىن ەلوردانىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ 7 جاستان 18 جاسقا دەيىنگى وقۋشىلارى، سونداي-اق قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس جەڭىلدىك ساناتتارىنا جاتاتىن، استانا قالاسىندا تىركەلگەن جانە تۇراقتى تۇراتىن ازاماتتارى الا الادى.

    كارتانىڭ دايىن بولعانى تۋرالى پايدالانۋشى ءوتىنىم بەرۋ كەزىندە كورسەتكەن تەلەفون نومىرىنە SMS- حابارلاما كەلەدى.

    كارتانى دايىنداۋ قۇنى - 1200 تەڭگە.

    - ءوتىنىم بەرۋ تەك ونلاين فورماتتا https://transcard.kz رەسمي سايتى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. راسىمدەۋ ءۇشىن مالىمەتتەردى تولتىرىپ، قاجەتتى قۇجاتتاردى سيفرلىق فورماتتا تىركەۋ جانە كارتانى الۋ ءۇشىن ىڭعايلى پۋنكتتى (جاقىن اۋداندىق اكىمدىك) تاڭداۋ قاجەت.

    قىزمەتتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قالانىڭ 6 اۋداندىق اكىمدىگىندە دايىن كارتالاردى بەرۋ ورىندارى ۇيىمداستىرىلدى. دايىن بولعان كارتالار سوندا جىبەرىلەدى. كارتانى پايدالانۋشى ءوتىنىم بەرۋ كەزىندە تاڭدالعان ءتيىستى اۋداندىق اكىمدىكتەن الادى، - دەلىنگەن CTS حابارلاماسىندا.

    LRT اتاۋلى كولىك كارتاسى تەك LRT- مەن جۇرۋگە ارنالعان جانە قالالىق باعدارلارعا جارامسىز.

    باسقا جولاۋشىلار ءۇشىن جول جۇرۋگە ارنالعان كولىك كارتالارى مەن ءبىر رەتتىك بيلەتتەر LRT ىسكە قوسىلعاننان كەيىن ستانسالاردا قولجەتىمدى بولادى. سونداي-اق، كاسساعا جۇگىنبەي تۋرنيكەتتەردەن وتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن بالامالى تولەم تاسىلدەرى قاراستىرىلعان. تولەم تاسىلدەرى تۋرالى قوسىمشا حابارلانادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
