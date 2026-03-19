ەلوردالىق مەيرامحانادا قوناقتاردى شاپان كيگەن روبوت قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - استانادا «ناۋرىزنامانىڭ» ونكۇندىگى اياسىندا وتكەن ۇلتتىق كيىم كۇنىنە وراي قالاداعى مەيرامحانالاردىڭ بىرىندە قوناقتارعا داياشى روبوت قىزمەت كورسەتتى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بۇل باستاما ەسىل اۋدانى اكىمدىگى مەن مەيرامحانانىڭ بىرلەسكەن جوباسى رەتىندە جۇزەگە اسىرىلدى.
مەيرامحانا ديرەكتورى قۇرالاي ساۋىتبايەۆا بۇل يدەيانىڭ قالاي جۇزەگە اسقانىن ايتىپ بەردى. ونىڭ سوزىنشە، «ارىستان» اتتى روبوت-داياشى 2019 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيدى جانە وسى ۋاقىت ىشىندە كەلۋشىلەردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىراتىن ەرەكشە ەلەمەنتكە اينالعان.
- بىزدە «ارىستان» اتتى روبوت-داياشى بار. ول مەيرامحانا اشىلعان ساتتەن، ياعني 2019 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيدى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا ول جاي عانا تەحنيكا ەمەس، بالالارعا دا، ەرەسەكتەرگە دە قىزىق بولاتىن ەرەكشە نىسانعا اينالدى، - دەدى مەيرامحانا ديرەكتورى.
قۇرالاي ساۋىتبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، ناۋرىز مەيرامى قارساڭىندا ۇجىم ءداستۇرلى بەزەندىرۋمەن عانا شەكتەلمەي، قوناقتارعا ەرەكشە اتموسفەرا سىيلاۋدى كوزدەگەن.
- ناۋرىز قارساڭىندا بىزگە ءبىر وي كەلدى: نەگە وسى روبوتتى ۇلتتىق ستيلدە قولدانباسقا؟ ءبىز ونى قازاقتىڭ ۇلتتىق كيىمىمەن كيىندىرىپ، قوناقتارعا ەرەكشە كوڭىل كۇي سىيلاعىمىز كەلدى. يدەيا قاراپايىم بولعانىمەن، اسەرى ايرىقشا بولدى. وسى ارقىلى داستۇرگە دەگەن قۇرمەتىمىزدى ءبىلدىرىپ، مەرەكەلىك كوڭىل كۇي قالىپتاستىرعىمىز كەلدى، - دەدى ول.
ايتا كەتۋ كەرەك، بويى 1 مەتر 32 سانتيمەتر بولاتىن «ارىستان» ءبىر مەزگىلدە بىرنەشە تاپسىرىستى جەتكىزە الادى. ول داياشىلارمەن بىرگە قوزعالىپ، شارشاماي جۇمىس ىستەيدى جانە قاتەلىك جىبەرمەيدى. دەگەنمەن، روبوت ادام ەڭبەگىن الماستىرمايدى، كەرىسىنشە قىزمەت كورسەتۋ ۇدەرىسىن جەڭىلدەتىپ، داياشىلارعا قوناقتارمەن كوبىرەك قارىم- قاتىناس جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىلايشا، ەلوردادا وتكەن ۇلتتىق كيىم كۇنى ءداستۇر مەن زاماناۋي تەحنولوگيالاردىڭ ۇيلەسىمدى ۇشتاسۋىنىڭ ەرەكشە ۇلگىسىنە اينالدى.