ەلوردالىق كاسىپكەر دونەر جارنامالاۋ ءۇشىن تۇيەقۇس ساتىپ العان
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە استانا كوشەسىندە تۇيەقۇستى ۇستاعان ۆيدەو تارادى. جەلى قولدانۋشىلارى ونىڭ يەسىن تاۋىپ، جازالاۋ كەرەك دەپ شۋ شىعاردى.
ءىستىڭ ءمان-جايىن قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن سۇراپ بىلگەن ەدىك.
- جانۋارعا قاتىگەزدىك كورسەتۋ فاكتىسى تىركەلمەدى. جەلىدە تاراعان ۆيدەودان بەلگىلى بولعانداي، تۇيەقۇستىڭ موينىنان ۇستاپ كولىككە تيەمەك بولعان. قۇس استاناعا جارناما ءتۇسىرۋ ماقساتىندا جەتكىزىلگەن. ءتارتىپ ساقشىلارى ونىڭ يەسىنە جانۋارلارعا قاتىگەزدىكپەن قاراۋعا بولمايتىندىعىن ايتىپ، سونداي-اق جانۋاردى ءتيىستى تالاپ پەن نورما ساقتالماعان جاعدايدا ماقساتتا پايدالانۋعا بولمايتىنى جونىندە پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزدى، - دەگەن حابار الدىق پوليتسيادان.
اقپاراتتا ايتىلعانداي، تۇيەقۇس سارىاعاش قالاسىنان ساتىپ الىنعان جانە ءقازىر قوياندى اۋىلىنداعى فەرماعا جەتكىزىلدى.
- پوليتسيا جانۋارلارعا قاتىگەزدىكپەن قاراۋ، قورلاۋ ارەكەت بەلگىلەرى بار بەينەماتەريالداردى تاراتۋعا جول بەرىلمەيتىنىن جانە ول ءۇشىن قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىكتىڭ بارىن ەسكە سالادى، - دەپ ەسكە سالادى ۆەدومستۆودان.